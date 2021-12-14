«تجارة الجملة»: مخزون السلع يكفي 3 أشهر.. وصرف 70% من «تموين ديسمبر»

أكد خالد عبد الله، رئيس الشركة العامة لتجارة الجملة، أنه بناءً على توجيهات وزير التموين يتم تجهيز مخزون استراتيجي، من كل الأصناف الموجودة في المنظومة التموينية لأكثر من 3 أشهر.

وأضاف عبدالله، أن فرع "المنوفية" الذي يعد أحد فروع الشركة العامة، لديه 32 سلعة من المنظومة التموينية بكميات تكفي لمدة من شهرين إلى 3 أشهر.

وكشف المهندس عادل عبد العزيز، العضو المنتدب بالشركة العامة لتجارة الجملة، أن الدعم يوفر للمواطنين من خلال 1465 بدالا تموينيا و294 فرع "جمعيتي"، ليصل إجمالي الموزعين إلى 1766 فرعا، بالإضافة إلى السيارات المتنقلة.

من جهته، أكد صبحي المزين، مدير المناطق بالشركة العامة لتجارة الجملة، أنه تم صرف حوالي 70%من إجمالي صرف المقررات التموينية المدعمة للمواطنين لشهر ديسمبر، مضيفا أن الأرصدة تكفي 3 أشهر بالمخازن وكذلك الجاري شحنها من زيت وسكر ومكرونة.

وأوضح أنه يتم صرف كميات كبيرة من السلع الأخرى مثل الشاي والسمن والدقيق والمكرونة.

ونوه أن الطلب الأكبر يكون على السكر والزيت والدقيق والمكرونة والأرز، مؤكدًا على أنه يتم توفير كافة احتياجات المواطنين.

كان قد وجه الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، ‏مديري المديريات بالمحافظات الساحلية (الإسكندرية-كفر الشيخ-البحيرة-مطروح)، بمتابعة المخزون الاستراتيجي من السلع بسبب عدم الاستقرار ‏في حالة الطقس وتعرضها للأمطار.