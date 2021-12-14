الثلاثاء 14 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تجديد حبس عامل بتهمة تصوير السيدات داخل حمام مطعم بمدينة نصر

حبس عامل
حبس عامل

قرر قاضي المعارضات، تجديد حبس عامل نظافة، 15 يوما على ذمة التحقيق، بتهمة تصوير السيدات داخل حمام مطعم.

واعترف المتهم بارتكابه للواقعة خلسة بعد زرع هاتفه بهواية الشفاط بسقف حمام السيدات داخل المطعم، وأكد أنه اعتاد على هذا الفعل منذ فترة إلى أن تم فضح أمره، وبفحص هاتف المتهم عثر على 4 فيديوهات منها مقطع مدته ساعة ونصف يظهر من خلاله النساء والزبائن داخل الحمام.

البداية كانت بتلقى ضباط مباحث قسم شرطة مدينة نصر أول، بلاغا من سيدة يفيد بأنها أثناء وجودها بأحد المطاعم الشهيرة للوجبات الجاهزة بشارع مكرم عبيد، فوجئت بوجود كاميرا مراقبة بحمام السيدات.

على الفور، استغاثت بذويها والموجودين بالمطعم، وسرعان ما انتقلت قوة أمنية لمحل الواقعة وتم التحفظ على كاميرات المراقبة والاستماع لأقوال الضحية والشهود.

وتبين من التحريات الأولية أن المطعم الذى حدث فيه الواقعة متعاقد مع شركة نظافة خاصة، وتم فسخ التعاقد بعد اكتشاف الواقعة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وأخطرت النيابة العامة، التى أمرت بحبسه على ذمة التحقيقات.

تجديد حبس مدينة نصر حمام مطعم تصوير السيدات عامل قاضي المعارضات حمام ضباط مباحث قسم شرطة مدينة نصر

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وائل لطفي

محو ثقافة العداء للسياحة

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