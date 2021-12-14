تجديد حبس عامل بتهمة تصوير السيدات داخل حمام مطعم بمدينة نصر

قرر قاضي المعارضات، تجديد حبس عامل نظافة، 15 يوما على ذمة التحقيق، بتهمة تصوير السيدات داخل حمام مطعم.

واعترف المتهم بارتكابه للواقعة خلسة بعد زرع هاتفه بهواية الشفاط بسقف حمام السيدات داخل المطعم، وأكد أنه اعتاد على هذا الفعل منذ فترة إلى أن تم فضح أمره، وبفحص هاتف المتهم عثر على 4 فيديوهات منها مقطع مدته ساعة ونصف يظهر من خلاله النساء والزبائن داخل الحمام.

البداية كانت بتلقى ضباط مباحث قسم شرطة مدينة نصر أول، بلاغا من سيدة يفيد بأنها أثناء وجودها بأحد المطاعم الشهيرة للوجبات الجاهزة بشارع مكرم عبيد، فوجئت بوجود كاميرا مراقبة بحمام السيدات.

على الفور، استغاثت بذويها والموجودين بالمطعم، وسرعان ما انتقلت قوة أمنية لمحل الواقعة وتم التحفظ على كاميرات المراقبة والاستماع لأقوال الضحية والشهود.

وتبين من التحريات الأولية أن المطعم الذى حدث فيه الواقعة متعاقد مع شركة نظافة خاصة، وتم فسخ التعاقد بعد اكتشاف الواقعة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وأخطرت النيابة العامة، التى أمرت بحبسه على ذمة التحقيقات.