الثلاثاء 14 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

وهدان: يجب شكر الحكومة على حلولها للمشكلات الضريبية وجذب الاستثمار

سليمان وهدان
سليمان وهدان

أعلن النائب سليمان وهدان، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس النواب، موافقته على قانون ضريبة القيمة المضافة وتعديلاته المعروضة على البرلمان اليوم، مؤكدا أنه عندما تتقدم الحكومة بإيجابيات هدفها حل المشكلات ورفع الأعباء وتسهيل عملية الإنتاج وجذب الاستثمار فلابد أن نشجعها على ذلك.

وقال وهدان، خلال الجلسة العامه اليوم، أثناء نظر تقرير لجنة الخطة والموازنة ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروعي القانونين المقدَّمان من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، أن كان يستغرب دائما أن ياأتي المصريين في الخارج بتبرعات بأشياء للدولة المصرية ويقر القانون دفع جمارك وضرائب وهذا شي غاية في الغرابة.

وتابع وهدان أن ضريبة القيمة المضافة لابد أن لا تطال النشاط الرياضي وعضويات الأندية كونها تقوم بنشاط اجتماعي لخدمة الناس ولابد من الأخذ في الاعتبار في تعديلات قانون الرياضة الجديد.

 وعرض الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتبى لجنتى الشئون الاقتصادية والشئون الدستورية والتشريعيةعن مشروعى القانونين المقدَّمان من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016.

وقال الفقي خلال الجلسة العامة إن تعديل القانون يأتي "إزاء ما أسفر عنه تطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، من مشكلات في الواقع العملي، ونظراً لصدور قانون الإجراءات الضريبية الموحد بالقانون رقم 206 لسنة 2020 الذي ألغى عدداً من الأحكام المنصوص عليها بقانون الضريبة على القيمة المضافة، فضلا عن تعارض بعض الأحكام الواردة بالقانونين، ما يقتضي إزالة هذا التعارض، فقد رأت وزارة المالية إعداد مشروعي القانونين بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة المشار إليه، وذلك لتحقيق الأهداف المتقدمة .

وأشار إلى أن التقرير يشير لإخضاع تعاملات التجارة الإلكترونية للضريبة من خلال تطبيق نظام تسجيل وتحصيل مبسط بدلاً من النظام الحالي القائم على تعيين ممثل قانوني، وبما يتوافق مع المعايير العالمية ومتطلبات الشركات الأجنبية، ويتسق مع تطبيقات التجارة الإلكترونية علاوة على تقرير بعض الإعفاءات الضريبية التي تمس قطاعات حيوية.

وقال وكيل لجنة الخطة والموازنة مصطفي سالم: "تعديلات القانون تدعم  قناة السويس لأنها هيئة مهمة وحيوية و يوفر مزايا للمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاص".

الحكومة وزارة المالية مجلس النواب الاقتصادية سليمان وهدان الخطة والموازنة

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