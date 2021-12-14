الثلاثاء 14 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«التعليم» تنشر مراجعة اللغة الإنجليزية لتلاميذ الرابع الابتدائي

طلاب
طلاب

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بث فيديو عبر صفحة قناة مدرستنا بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، لطلاب "الصف الرابع الابتدائي".

وقالت الوزارة خلال رسالتها للطلاب، في مراجعة سريعة على معاني الأجزاء المختلفة من النباتات، باللغة الإنجليزية، قوموا بالإجابة على السؤال الموضَح في الصورة التالية، وشاركونا إجاباتكم باللغة الإنجليزية في التعليقات.

وطالبت الوزارة أنه في حال فات أي درس، يمكن زيارة القناة على اليوتيوب ومتابعة كل الدروس بتقنية الـHD من اللينك التالي:

كانت قد حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مواعيد ومواصفات امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب الصف الرابع الابتدائي، التي تبدأ يوم 15 يناير المقبل ولمدة أسبوع.

ووجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عدة تعليمات لمديريات التربية والتعليم، قبل وضع اختبارات الفصل الدراسي الأول للصف الرابع الابتدائي، وهي أن يتم وضع الامتحان من بنك الأسئلة عن طريق التوجيه ويكون مختلف من مدرسة لأخرى، على أن عدد الأسئلة لمادة اللغة العربية 20 سؤالًا أما العلوم والرياضيات والدراسات الاجتماعية واللغة الانجليزية: 15 سؤالًا، على أن يتم الامتحان في جميع الدروس منذ بدء العام الدراسي حتى نهاية منهج ديسمبر 2021.

كما حددت الوزارة جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي الترم الأول، بداية من يوم السبت 15 يناير (امتحان مادة اللغة العربية لمدة ساعتان ونصف والتربية الدينية لمدة ساعة ونصف).

-(مادة العلوم لمدة ساعة ونصف - المهارات المهنية لمدة ساعة ونصف) يوم الأحد 16 يناير.

-(مادة الدراسات الاجتماعية لمدة ساعة ونصف و مادة ICT لمدة ساعة ونصف) يوم الاثنين 17 يناير. 

-(امتحان لغة إنجليزية لمدة ساعة ونصف) يوم الثلاثاء 18 يناير 

-(امتحان الرياضيات لمدة ساعة ونصف) الخميس 20 يناير 

كما منحت وزارة التربية والتعليم، الأربعاء 19 يناير، للتلاميذ إجازة من امتحانات نصف العام لمناسبة عيد الغطاس للمسيحين.

 

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وائل لطفي

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