«التخطيط» تطلق حملة توعوية 6.5 مليون مواطن بالتطعيم ضد شلل الأطفال

أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، حملة توعوية إعلامية من خلال إرسال 6.5 مليون رسالة نصية للمواطنين أولياء أمور الأطفال المستهدفين بالتطعيم والمسجلين بقاعدة بيانات منظومة تسجيل المواليد والوفيات بمكاتب الصحة، ضمن الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال، للتوعية بأهمية التطعيم، في إطار التعاون مع وزارة الصحة والسكان استكمالًا لميكنة منظومة تسجيل المواليد والوفيات ومنظومة تسجيل التطعيمات الدورية.

وأكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، حرص الوزارة على التعاون مع مؤسسات الدولة كافة وتقديم الدعم اللازم للمساهمة في تحسين مستوى المعيشة ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، موضحة أن الوزارة عملت مع وزارة الصحة والسكان، على ميكنة 4600 مكتب صحة على مستوى الدولة وربطها بمنظومة المواليد والوفيات والتي تأتي في إطار توجه الدولة نحو التحول الرقمي وميكنة وتطوير الخدمات الحكومية، وتحقيقًا لأهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وأشارت الدكتورة هالة السعيد إلى الجهد المبذول فيما يخص منظومة ميكنة تسجيل المواليد والوفيات، مشيرة إلى فوز مصر بالمركز الأول والدرع الذهبي عن المشروع الذى تشرف عليه وزارة التخطيط عام 2018 في مسابقة الابتكار الإداري التي نظمتها المنظمة الأفريقية للإدارة العامة خلال فعاليات الدورة التاسعة والثلاثين للمؤتمر العام للمنظمة ببوتسوانا، مؤكدة حرص الوزارة على متابعة العمل على المشروع وتقديم الدعم الكامل له.

ومن جهته، قال المهندس أشرف عبد الحفيظ، مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية للتحول الرقمي والبنية المعلوماتية، إن منظومة التطعيمات يتم من خلالها تسجيل التطعيمات الدورية الإجبارية بوحدات التطعيم على مستوى الجمهورية للأطفال حديثى الولادة، من عمر يوم حتى عام ونصف للمصريين وغير المصريين المقيمين بالجمهورية، متابعًا أنه جاري الانتهاء من ميكنة جميع وحدات التطعيم بنهايه العام المالي الحالي.

وأوضح عبد الحفيظ أن حملة التطعيم الحالية ضد شلل الأطفال حتى 5 سنوات تنطلق 19 من ديسمبر الحالي وحتى 22 من الشهر الجاري بأقرب وحدة صحية، أو من خلال القوافل الطبية المتنقلة مرورًا بالمنازل.

يُشار إلى أن هناك 4600 مكتب صحة على مستوى 27 محافظة يتم ربطها جميعها على قاعدة بيانات واحدة لدى مركز البيانات المركزية التابعة لوزارة التخطيط، حيث تضم منظومة تسجيل المواليد والوفيات تعداد السكان لجمهورية مصر العربية في الوقت الحالي والذي يزيد أو يقل تدريجيًا وفقًا لما يتم تسجيله من حالات مواليد ووفيات على مستوى الجمهورية.

وتتضمن المنظومة كل البيانات التي يتم تسجيلها لجميع مكاتب الصحة في محافظات الجمهورية بتفاصيلها كافة من حيث أعداد الوفيات والمواليد وموقعها والبيانات الخاصة بالحالة لحظيًا، حيث توفر المنظومة لحظية المعلومات، والتي يتم إتاحتها لحظيًا للجهات الحكومية المستفيدة من بيان المواليد والوفيات، فضلًا عن دور المنظومة في توفير إحصائيات عن الزيادة السكانية.