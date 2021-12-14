محافظ سوهاج والسكرتير المساعد يلتقون 95 مواطنا لبحث مطالبهم وحل شكواهم

التقى اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم، واللواء ضياء أبو العزم السكرتير العام المساعد للمحافظة، عدد 95 مواطنا من مختلف مراكز المحافظة؛ لبحث مطالبهم وحل شكواهم، وذلك خلال اللقاء الجماهيري الذي يعقد بشكل دوري يوم الثلاثاء من كل أسبوع بديوان عام المحافظة، بحضور رأفت السمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، لحل مشاكل المواطنين من أهالي وأبناء المحافظة، وتلبية احتياجاتهم الضرورية.

واستمع محافظ سوهاج إلى شكاوى وطلبات المواطنين، التي تنوعت بين طلبات الحصول على معاش "تكافل وكرامة"، وتظلمات تقنين أراضي، وطلبات خاصة بالتربية والتعليم، والأشخاص ذوي الإعاقة، وطلبات للحصول على فرصة عمل بالقطاع الخاص، وطلبات أخرى متنوعة.

واستجاب محافظ سوهاج للعديد من الطلبات التي تقدم بها المواطنين اليوم، فيما أحال بعض الطلبات التي تحتاج إلى الدراسة إلى الجهات المختصة لدراستها بصورة عاجلة؛ والعمل على حلها في أقرب وقت.

كانت نظمت محافظة سوهاج الدورة التدريبية "مكافحة الفساد والحفاظ على المال العام" للقيادات التنفيذية من وكلاء الوزارات ورؤساء المدن والقرى، ومديري إدارات التفتيش المالي والإداري، والمتابعة الميدانية، والتي استمرت خلال يومي 5، و6 ديسمبر الجاري، بالتزامن مع اليوم العالمي لمكافحة الفساد، والذي يوافق 9 ديسمبر من كل عام، بحضور اللواء عصام الدين الليثي سكرتير عام محافظة سوهاج، وعيد السيد الدسوقي مدير عام التنظيم والإدارة بالمحافظة، وحاتم محمود عبد العزيز مدير عام إدارة الموارد البشرية بالديوان.

ونقل السكرتير العام تحيات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج للمشاركين في الدورة، مؤكدا على أهمية النزاهة والالتزام بالواجبات الوطنية تجاه ذلك، والتصدي للفساد بكافة أشكاله وصوره، لافتا إلى ضرورة التعرف على سبل وطرق كيفية الكشف عن الفساد، والحفاظ على المال العام ومقدرات الدولة وانه يثق في نزاهتهم والالتزام بالواجبات الوطنية.