«المناعة الكاملة».. أطباء يحذرون من إهمال التلقيح بالجرعة الثانية لكورونا

منذ أيام، أعلنت وزارة الصحة والسكان عن البدء في تطعيم المواطنين ممن تخلفوا عن تلقي الجرعة الثانية من لقاح فيروس كورونا المستجد، إذ تم إرسال 370 ألف رسالة نصية بضرورة التوجه والحصول على الجرعة الثانية في الموعد المحدد بالرسالة، بدءًا من منتصف ديسمبر وحتى أسبوعين.

جرى إعطاء اكثر من 45 مليون جرعة أولى وثانية، فالحصول على اللقاحات المنصوص عليها هي جرعتان، مع ضرورة عدم الاكتفاء بجرعة واحدة لن يحقق الهدف المنشود من اللقاح.

ووصل عدد الملقحين بالكامل في مصر 17.6 مليون مواطن، بما يعادل 17.2 % من إجمالي السكان.

تحذير من التهاون

وخذر الدكتور أشرف العقبي، أستاذ أمراض الباطنة بجامعة عين شمس، من التهاون في عدم الحصول على لقاح كورونا لاسيما الجرعة الثانية، لضمان تلقي الجسم المناعة الكاملة التي تعطيها جرعتي اللقاح.

وأضاف أستاذ أمراض الباطنة بجامعة عين شمس، أن الحصول على جرعة واحدة فقط من لقاح كورونا وعدم الالتزام بتناول الجرعتين، بمثابة مناعة منتقصة أو نصف مناعة، لذا فمن الضروري تلقي الجرعتين في مواعيدهما المحددة، من أجل مواجهة فيروس كورونا ومتحوراته.

جرعتان إجباري

أكدت منظمة الصحة العالمية على أن لقاحات كورونا المتوفرة يجب أن تدار على جرعتين، حتى لو تلقيت الجرعة الأولى من اللقاح، يجب أن تأخذ الجرعة الثانية.

ويمكن تناول الجرعة الثانية من لقاح سينوفارم بعد مرور أسبوعين من تلقي الجرعة الأولى، بينما لقاح أسترازينيكا فيكون التطعيم بالجرعة الثانية بعد مرور ثلاثة أسابيع.

مناعة القطيع

ويقول الدكتور مجدي بدران، استشاري الحساسية والمناعة، إن فائدة الحصول على اللقاح تقل إذا ما تم الحصول على الجرعتين بانتظام في تواريخهما المحددة، مشيرًا إلى أنه لا بديل عن تلقي الجرعة الثانية.

وأكد على أن عدد كبير من الدول قد طبقت بالفعل الحصول على الجرعة الثالثة المعززة للجهاز المناعي، من أجل وقاية كاملة من الإصابة بفيروس كورونا.

وتابع: حصول عدد كبير من المواطنين في مصر بل والعالم على جرعات لقاح كورونا، يحقق مناعة القطيع ويمنع تفشى الفيروس ومتحوراته بين المواطنين.