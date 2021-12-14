الثلاثاء 14 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

رئيس البرلمان مداعبًا النواب بسبب تكرار مصافحتهم: «بتوحشوا بعض؟»

حنفي جبالي
حنفي جبالي

داعب المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أعضاء المجلس أثناء الجلسة العامة اليوم، بسبب تكرار مصافحتهم لبعض أكثر من مرة قبل وأثناء الجلسة، قائلًا: "كفاية تسلموا على بعض داخل القاعة انتم بتسلموا على بعض مرتين مرة قبل الجلسة ومرة أخرى داخل القاعة".

وتابع: "هل بتوحشوا بعض؟، طيب سلموا عليا أنا مش بشوفكم كثير"، فرد النواب على كلام رئيس مجلس النواب، بالتصفيق.

وبدأ مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة بالمجلس، حول مشروعى قانونين بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016.

وأكد الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة خلال الجلسة العامة للبرلمان، أنه لما أسفر عنه تطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، من مشكلات فى الواقع العملى، ونظرًا لصدور قانون الإجراءات الضريبية الموحد بالقانون رقم 206 لسنة 2020 الذي ألغى عددًا من الأحكام المنصوص عليها بقانون الضريبة على القيمة المضافة، فضلًا عن تعارض بعض الاحكام الواردة بالقانونين، مما يقتضي إزالة هذا التعارض، فقد رأت وزارة المالية إعداد مشروعى القانونين بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة المشار إليه، وذلك لتحقيق الأهداف المتقدمة، بالإضافة إلى تقرير بعض الأحكام لإخضاع تعاملات التجارة الإلكترونية للضريبة من خلال تطبيق نظام تسجيل وتحصيل مبسط بدلًا من النظام الحالي القائم على تعيين ممثل قانوني، وبما يتوافق مع المعايير العالمية ومتطلبات الشركات الأجنبية، ويتسق مع تطبيقات التجارة الالكترونية علاوة على تقرير بعض الإعفاءات الضريبية التي تمس قطاعات حيوية.

وتضمن مشروع القانون الأول خمسة مواد بخلاف مادة النشر.

المستشار الدكتور حنفي جبالي مجلس النواب الجلسة العامة رئيس مجلس النواب لجنة الخطة والموازنة

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