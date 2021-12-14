سقوط تشكيل عصابي تخصص في سرقة السيارات وتقطيعها بالسلام

تمكنت مباحث مديرية أمن القاهرة، اليوم الثلاثاء، من القبض على عناصر تشكيل عصابي، تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة السيارات بأسلوب المفتاح المصطنع بمنطقة السلام.

تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة السلام ثان بمديرية أمن القاهرة من ضبط أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"، مقيم بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة ثان بالقليوبية، حال شروعه في سرقة إحدى السيارات.

وبمواجهته أقر بمزاولته نشاط إجرامى تخصص في ارتكاب وقائع سرقة السيارات بأسلوب "المفتاح المصطنع"، واعترف بارتكاب 4 وقائع سرقة سيارات بذات الأسلوب.

وتم بإرشاده ضبط إحدى السيارات، وأقر بقيامه بالتصرف في باقي السيارات بالبيع لعمليه "سيئي النية" ، مقيمان بمحافظة القليوبية، أمكن ضبطهما، وبحوزتهما أدوات التقطيع.

وبمواجهتهما أقرا بقيامهما بتقطيع السيارات المستولى عليها باستخدام الأدوات المضبوطة بحوزتهما وبيعها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، العرض على النيابة للتحقيق.