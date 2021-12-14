ارتكبت 4 وقائع.. حبس عصابة تخصصت في سرقة الشقق بمدينة نصر

قررت جهات التحقيق بمدينة نصر، اليوم الثلاثاء، حبس تشكيل عصابي لمدة 4 ايام علي ذمة التحقيقات، في اتهامهم بسرقة المساكن بأسلوب "كسر الباب".

وتبين من التحقيقات، أنه عقب تلقي قسم شرطة مدينة نصر ثالث بمديرية أمن القاهرة بلاغ من أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم، أفاد فيه باكتشافه كسر باب الشقة سكنه وسرقة بعض المنقولات من داخلها.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن تحديد السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة، وتبين أن مالكها وراء ارتكاب الواقعة بالاشتراك مع آخر، أمكن ضبطهما حال استقلالهما السيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة، وبمواجهتهما اعترفا بتكوينهما تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في السرقة من داخل المساكن بأسلوب "كسر الباب" ، وأقرا بارتكاب 4 حوادث سرقة أخرى بذات الأسلوب.

تم بإرشاد هما ضبط كمية من المسروقات ، وأقرا بتصرفهما في باقي المسروقات بالبيع لعدد من الأشخاص "لا يمكنهما الإرشاد عنهم، باستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات، وإتهموهما بالسرقة تم إتخاذ الإجراءات القانونية.