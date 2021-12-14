اعتراض برلماني على الانقطاع المستمر للمياه بمنطقة الألمونيوم بالإسكندرية

‫تقدم النائب محمود قاسم، عضو مجلس النواب، ببيان عاجل إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى وزيري الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتنمية المحلية بسبب انقطاع المياه لمدة 3 أيام بمنطقة الألومنيوم بمحافظة الإسكندرية، ومعاناة المواطنين من كبار السن والسيدات والأطفال معاناة شديدة فى الحصول على كوب مياه للشرب بسبب الانقطاع المستمر للمياه بالمنطقة.

وقال "قاسم"، في بيان له اليوم: “لقد قمت بإجراء اتصالات مكثفة مع محافظ الاسكندرية وقيادات شركة المياه وغيرهم من المسئولين بالمحافظة، ولكن لا حياة لمن تنادي، واستمرت الأزمة دون أي تدخل من أي مسئول بمحافظة الإسكندرية لحلها، مطالباً بالتدخل السريع من وزيري الإسكان والتنمية المحلية فى مثل هذه المشكلات المزمنة التى يقف أمامها صغار المسئولين عاجزين وغير قادرين على حلها”.

يأتي هذا فيما عقد المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، أمس الإثنين، اجتماعا لمناقشة واستعراض حالة محطات الصرف الصحى بالإسكندرية، ومراجعة الطاقات الاستيعابية وخطط تشغيل وصيانة محطات وشبكات الصرف الصحى، ورفع كفاءة المحطات بنطاق المحافظة.

وأكد رئيس الشركة القابضة، أن جميع شركاتها التابعة على أتم الاستعداد للدفع بمعداتها للمساعدة في مواجهة تداعيات التغيرات المناخية بالمحافظات التي تتعرض لموجات من الطقس السيئ، مشيرا إلى أن الشركات تعمل ككيان واحد في إطار توجيهات وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

ووجه المهندس ممدوح رسلان، بوضع حلول عاجلة للمناطق الساخنة وزيادة أعداد المعدات والبدلات في منطقة سموحة، ومراجعة أماكن تصريف الأمطار مع أعمال التطوير المستمرة بطريق الكورنيش، وتحديث المخطط العام لمشروعات الشركة بمحافظة الإسكندرية.

واستعرض اللواء محمود نافع، مواقع تمركزات البدالات والبالغ عددها 32 بدالة بأماكن مختلفة وعدد 106 من سيارات الكسح، وعدد 4 سيارات سيول، ومواقع المصبات، ومناطق خدمة محطات الرفع التي تصب على محطة التنقية الشرقية، وخطط الاحلال والتجديد لشبكات ومحطات الشركة.