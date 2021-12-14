تعرف على أنشطة وجهود مديريات الزراعة والطب

أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والمكتب الإعلامي للوزارة، العدد رقم 19 من إصدار "الزراعة في كل مصر" بالإنفوجراف والفيديو، يوضح الجهود والأنشطة التي تقوم بها مديريات الزراعة والطب البيطري بمحافظات الجمهورية خلال الفترة من 7 إلى 13 ديسمبر الجاري.

وأشار الإنفوجراف إلى إعلان مديرية الطب البيطري بمحافظة الجيزة، الانتهاء من تحصين 24 ألف 554 جرعة ضد مرض الحمى القلاعية والوادي المتصدع، فضلًا عن 1490 رأس ماشية ضد مرض جدري الضأن والطاعون.

كما أعلنت أيضا ضبط 2 طن و315 كيلو مذبوحات خارج المجازر الحكومية ومصنعات لحوم ومخلفات حيوانية ودواجن وهياكل دواجن فاسدة وغير صالحة للاستخدام الآدمي، فضلًا عن تنظيم مديرية الزراعة بمحافظة القليوبية، دورة تدريبية للمهندسين الزراعيين، حول كارت الفلاح ومنظومة التحول الرقمي، فضلًا عن تنظيم ندوة توعوية للمزارعين بأهمية التحول الى نظم الري الحديث بمركز القناطر الخيرية.

وخلال هذا الأسبوع أعلنت مديرية الزراعة بمحافظة المنوفية التحفظ المؤقت على كمية (48) طن من الأسمدة والمخصبات الزراعية المستوردة، غير المرخصة، كما تم إزالة عدد (8) حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية، فضلًا عن عقد (35) ندوة ارشادية بجميع مراكز المحافظة، تناولت عددًا من الموضوعات على رأسها الإعداد لزراعة القمح، الري الحديث وتجميع الألبان، كما عقد مسئولو مديرية الزراعة بمحافظة الغربية لقاء مع مهندسي الإدارة الزراعية في مركز بسيون لمناقشة سبل تشجيع المزارعين على استخدام نظم الري الحديث بدلًا من الأساليب التقليدية الحالية.

واصلت مديرية الزراعة بمحافظة الدقهلية، حملات المرور على زراعات الموسم الجديد بمراكز المحافظة، حيث تم المرور على بعض نواحي مركز طلخا لمتابعة أعمال الجمعيات الزراعية وصرف الأسمدة ومتابعة المحاصيل الشتوية القائمة، كما تم عقد اجتماع موسع لمديري الجمعيات الزراعية ورؤساء الأقسام الفنية لاستعراض آليات التعامل مع المزارعين والتسهيل عليهم في صرف مستلزمات الإنتاج وتوصيل المعلومات الإرشادية.

كما أعلنت مديرية الزراعة بمحافظة البحيرة، متابعة شكاوى المواطنين على البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، ضمن حساب وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، حيث بلغ معدل الإنجاز 100%.

كما شنت مديرية الطب البيطري بمحافظة الإسكندرية، حملة مكبرة على أسواق بيع اللحوم، حيث تم ضبط 81 كجم لحوم ومصنعاتها غير صالحة للاستهلاك الآدمي وتم تحرير 7 محاضر بالمخالفات، كما تم الانتهاء من تحصين 40 ألف و102 رأس ضد مرض الحمى القلاعية و32 ألفًا و802 رأس ضد مرض حمى الوادي المتصدع، كذلك تم عقد 6 ندوات إرشادية، كذلك واصل مسئولو مديرية الزراعة بمحافظة بورسعيد المرور على الحقول الإرشادية لمحصول الشعير، ضمن فعاليات الحملة القومية للنهوض بإنتاجية محصول الشعير، كما تم تنظيم يوم حقلي لمحصول بنجر السكر، كما واصلت مديرية الزراعة متابعة أعمال المكافحة لأشجار النخيل.

ونظمت مديرية الزراعة بمحافظة دمياط، برنامج تدريبي لصقل مهارات العاملين بالجمعيات الزراعية، لتعزيز قدراتهم، كما قام مسئولو المديرية بالمرور على زراعات القمح والتي تم زراعتها على مصاطب والزراعات القائمة على الري بالتنقيط، كما تفقد مسئولو مديرية الزراعة بمحافظة الفيوم منشآت مصنع تمور بكوم أوشيم بهدف تنمية وتطوير محصول البلح، كما واصلت إزالة التعديات على الأراضي الزراعية، في مراكز: الفيوم، سنورس، إطسا، كذلك المرور على زراعات القمح بمركز الفيوم بحضور فريق الحملة القومية لمحصول القمح، فضلًا عن تفقد زراعات القمح والبنجر بمركز طامية، كما تم عقد اجتماعا لمديري الإدارات الزراعية والإصلاح والمراقبة العامة للتنمية وشباب الخرجين وهيئة تحسين الأراضي لمناقشة التعديات الواقعة على أراضى أملاك الدولة والمزارع السمكية، كما انتهت مديرية الطب البيطري من تحصين 26 ألف و726 رأس ضد مرض الحمى القلاعية ومرض الوادي المتصدع، كذلك تم ضبط طن و341 كيلو لحوم غير صالحة للاستخدام الآدمي وتم تحرير 8 محاضر بالمخالفات.

وعقدت مديرية الزراعة بمحافظة المنيا، هذا الأسبوع، اجتماع مع مديري الإدارات الزراعية وإدارات التعاون الزراعي و رؤساء أقسام الخدمات وحماية الأراضي والمكافحة بجميع مراكز المحافظة لمناقشة أعمال قطاع الزراعة بالمحافظة المنيا، كذلك تواصل الحملة القومية للقوافل البيطرية العلاجية، عملها في محافظة الأقصر، والتي انطلقت بمركزي أرمنت وإسنا، حيث تم فحص 541 حالة بالسونار وتقديم العلاج و677 حالة كشف وعلاج والتهاب الضرع والباطنة، و1232 حالة علاج طفليات داخليه وخارجية، و107 عمليات جراحية و846 علاجات وتحصينات غير سيادية ضد الالتهاب الرئوي، حيث قدمت القافلة جميع الخدمات البيطرية للمواطنين مجانًا لعدد 6 قرى من ضمن مبادرة حياه كريمة.



وأوضح الانفوجراف ان مديرية الزراعة بمحافظة جنوب سيناء بالتعاون مع مجلس مدينة الطور، شنت حملة على محلات الاتجار في مستلزمات الانتاج اسفرت عن وجود عدد 2 محل بها مستلزمات غير مطابقة للمواصفات، كما أعلنت بدء موسم جني محصول الفلفل بالصوبة السابق انشائها بوحدة الخدمات البستانية، كما تم تنفيذ ندوة بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم حول "التعايش السلمي مع البيئة المحيطة" تحت شعار "شجرة تساوى حياة"، كذلك تم تشغيل عنابر التسمين بطاقة إنتاجية 8 آلاف كتكوت وذلك لتوفير اللحوم البيضاء بمدينة الطور بأسعار مناسبة، كما تم المرور على الزراعات الشتوية بوادي فيران وذلك لإرشاد المزارعين بأهم التوصيات الفنية للزراعات المحمية.

كما تابعت مديرية الزراعة بمحافظة أسوان تطورات عمليات إنشاء المجمعات الزراعية ضمن مبادرة حياة كريمة بمحافظة أسوان بمركز كوم امبو، والتي تشمل: المجمع الزراعي بكفور كوم أمبو، المجمع الزراعي بالمنشية، المجمع الزراعي بالعباسية، المجمع الزراعي بالكاجوج، والمجمع الزراعي بسلوا بحري.