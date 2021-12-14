الدولار يُسجل أعلى مستوى في أسبوع

ارتفع الدولار إلى أعلى مستوى في أسبوع مقابل سلة من العملات الرئيسية المنافسة اليوم الثلاثاء، مدعومًا من توقعات لتشديد من مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي في اجتماعه هذا الأسبوع، والطلب على الملاذات وسط ضبابية مستمرة بشأن السلالة أوميكرون من فيروس كورونا.

وتراجع الدولار الأسترالي شديد التأثر بالمخاطر 0.64 بالمئة إلى أدنى مستوى في أسبوع.

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسية، إلى 96.464 للمرة الأولى منذ السابع من ديسمبر قبل أن يسجل 96.404 نقطة.

ومن المتوقع أن يعلن البنك المركزي الأمريكي، أنه سينهي برنامج شراء السندات التحفيزي في وقت أقرب مما أشار سابقا.

وهبط اليورو 0.07 بالمئة إلى 1.1278 دولار بعدما لامس أدنى مستوى في أسبوع عند 1.12605 الليلة الماضية.

وخسر الجنيه الإسترليني 0.08 بالمئة مسجلا 1.32035 دولار، ليتحرك من جديد نحو أدنى مستوى في عام البالغ 1.31615 الذي سجله الأسبوع الماضي.

و لم يطرأ تغير يذكر على الدولار مسجلا 113.565 ين.

وهبط الدولار الأسترالي 0.39 بالمئة مسجلا في أحدث تداول 0.71060 دولار.

وارتفعت عملة بتكوين المشفرة 0.49 بالمئة إلى 46957.11 دولار، مرتفعة من المستوى المتدني الذي سجلته أمس الاثنين عند 45750 دولار، وهو مستوى لم تشهده منذ الرابع من ديسمبر عندما هبطت إلى ما دون 42 ألف دولار للمرة الأولى منذ سبتمبر.

وفي الأسبوع الماضي، ارتفع سعر الدولار مع استعداد المتعاملين لبيانات التضخم في الولايات المتحدة المقرر صدورها، والتي قد تعزز الرهان على رفع أسعار الفائدة في العام القادم، بينما استقر اليوان الصيني بعد هبوط كبير في الجلسة السابقة.

