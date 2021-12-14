مستشار المفتي: الأمانة العامة تسعى لترسيخ التحول الرقمي في كل أنشطتها

قال الدكتور إبراهيم نجم، مستشار مفتي الجمهورية، الأمين العام للأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، إن الأمانة العامة تسعى لترسيخ التحول الرقمي في كل أنشطتها ومشروعاتها بهدف تعميم نفعها لعموم المسلمين ومواكبة التحديات التكنولوجية التي بات يواجهها العالم.

ولفت إلى أن الأمانة تدعم عملية التحول الرقمي في المؤسسات الإفتائية وتطويرها تكنولوجيًّا، كما وضعت في سبيل تحقيق ذلك مشروعًا لتأهيل المؤسسات الإفتائية للدخول بعملية الإفتاء لديها في عصر النهضة المعلوماتية؛ من حيث إنشاء مراكز المعلومات وتطوير وسائل الاتصال بينها وبين المستفتين مرورًا بتأهيل الباحثين وأمناء الفتوى على استخدام أدوات تقنية المعلومات، وانتهاء بتطوير البرامج الإلكترونية المعنية بمجال الفتوى والإفتاء ونشرها بين المؤسسات المنتسبة للأمانة العامة.

وأضاف الدكتور إبراهيم نجم أن الأمانة أدركت مبكرًا ضرورة إعداد جيل جديد من المفتين على قدر كبير من التأهيل والفهم للنصوص الشرعية والقدرة على إنزالها على الواقع، فجاء على رأس أولويات الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، وضمن خطتها التي تعلن عنها بمناسبة اليوم العالمي للإفتاء، التوسع في مشروع تدريب الأئمة والمفتين من خلال تأهيلهم لربط العلوم الشرعية بالعلوم الحديثة وفهم الواقع فهمًا رشيدًا لكونهما السبيلَ الأمثل لضبط الخطاب الإفتائي وتجديده بما يتماشى مع الواقع المعاصر؛ مما يدعم استقرار المجتمعات.

وأشار إلى أن الأمانة العامة وفَّرت التدريبَ اللازم للمتصدرين للفتوى والباحثين والإداريين على البرامج المكتبية اللازمة للعمل، كذلك احتفت بتخريج مجموعة من أئمة روسيا في ختام فعاليات المؤتمر العالمي السادس للإفتاء في شهر أغسطس الماضي، وسبق أن تم تخريج دفعتين من أئمة بريطانيا ودفعة من أئمة إفريقيا وكذلك من جنوب شرق آسيا؛ مؤكدًا أن هذا الأمر يثبت الريادة الإفتائية المصرية في العالم أجمع.

وعن أنشطة الأمانة المستقبلية في ضوء الاحتفاء باليوم العالمي للإفتاء، لفت الدكتور إبراهيم نجم النظرَ إلى إطلاق الأمانة "الملتقى الرقمي للأمانة العامة للمؤسسات الإفتائية"، الذي يشمل عقد سلسلة ندوات دورية عبر برنامج "زووم" ليُعد ساحةً للتواصل بين أعضاء الأمانة العامة للمؤسسات الإفتائية وغيرهم من أساتذة الجامعات والعلماء والمتخصصين المعنيين بالفتوى والإفتاء لعرض ومناقشة أهم القضايا والتحديات المتعلقة بالفتوى والإفتاء والخروج بأُطرٍ فكرية وآليات عملية لتطوير المؤسسات الإفتائية وعملية الفتوى ومحتواها ومناهجها في سائر المجتمعات الإسلامية، ومن المنتظر أن تأتي الندوة الأولى بعنوان: «دَور مؤسسات الفتوى في مواجهة التغيرات المناخية وقضايا البيئة»، يليها ندوة حول: «الإفتاء في قضايا الأقليات المسلمة».

وختم نجم بتوجيه دعوة لكل الهيئات والمؤسسات الإفتائية على مستوى العالم للحديث عن أهمية الفتوى والاستخدام الرشيد لها، ومواجهة استغلال الفتاوى الدينية المغلوطة في أعمال العنف والإرهاب، وكيف تكون الفتوى داعمة لاستقرار المجتمعات ورقيها.