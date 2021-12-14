حجز محاميين حاولا إتلاف كاميرات مراقبة سجلت حادث الشيخ زايد

انتحلا صفة عضوي نيابة

أمرت جهات التحقيق بحجز محاميين اثنين، في اتهامهما بمحاولة إفساد كاميرات المراقبة في حادث دهس 4 طلاب بالشيخ زايد بعدما انتحلا صفة عضوين بهيئة قضائية، توجها لمالك منزل قريب من موقع الحادث والذي سجلت كاميرات المراقبة به الواقعة كاملة.

وقررت جهات التحقيق حجزهما لمدة 24 ساعة على ذمة التحريات، لحين ورود تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة.

- نتائج التحقيقات الأولية

كشفت التحريات الأولية أن مالك المنزل الذي وثقت كاميراته الحادث، فوجئ بـ4 أشخاص زعموا أنهم أعضاء بالنيابة العامة، وطلبوا تفريغ كاميرات المراقبة وتحريز جهاز التسجيل، لكنه رفض طلبهم، وانصرفا من المكان.

كما كشفت التحريات أن مالك المنزل توجه إلى النيابة في الصباح، واستفسر عن هوية هذين الشخصين، وتبين أنهم محاميين وليسا أعضاء نيابة عامة، كما أنهم يتبعان والد المتهم كريم الهواري، وفور خروجه من غرفة التحقيق فوجئ بتواجدهما، و ألقت الشرطة القبض عليهما في الحال.

وباشرت جهات التحقيق إجراءاتها مع المتهمين، حيث تبين أنه كان برفقتهما 2 آخرين، هاربين، وأمرت بحجز المتهمين على ذمة التحريات، ولا تزال التحقيقات مستمرة.