الثلاثاء 14 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تجديد حبس صاحب شركة متهم بالنصب على مواطنين في الإسكندرية

حبس متهم
حبس متهم

قررت نيابة المنتزة أول بالإسكندرية، تجديد حبس صاحب شركة 15 يوما على ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بالنصب والاحتيال على مواطنين والاستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم تسهيل سفرهم إلى إحدى الدول وتوفير فرصة عمل لهم بها "على غير الحقيقة" وعدم وفائه بذلك ورفضه رد المبالغ، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وسؤال الضحايا عن الواقعة.
تلقى اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط اللإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، يفيد بورود بلاغ من 4 اشخاص، بقيام أحد الأشخاص بالنصب والاحتيال عليهم والاستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم تسهيل سفرهم إلى إحدى الدول وتوفير فرصة عمل لهم بها "على غير الحقيقة" وعدم وفائه بذلك ورفضه رد المبالغ المستولى عليها.
كشفت التحريات صحة الواقعة، وتبين أن المتهم صاحب شركة، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة أول المنتزه بالإسكندرية، بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية، تم عمل كمين والقي القبض عليه، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرر المحضر بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.

كانت قد قررت النيابة العامة بالإسكندرية، تجديد حبس عاطل 15 يوما على ذمة التحقيقات للمره الثانية، بعد اتهامه بانتحال صفة موظف بجهة حكومية والنصب علي المواطنين بقدرته علي توظيفهم، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وسؤال الضحايا عن الواقعة.

تسهيل الإسكندرية مدير قسم شرطة منة تحقيقات الاموال العامة

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