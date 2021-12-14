حاكم كينتاكى: ارتفاع عدد القتلى بالأعاصير إلى 74 شخصا

أعلن حاكم كينتاكي الأمريكية، آندي بشير، عن ارتفاع عدد ضحايا موجة الأعاصير الفتاكة التي ضربت الولاية مؤخرا إلى 74 قتيلا.

وقال بشير خلال مؤتمر صحفي: "خسرنا حتى الآن 74 شخصا من مواطني كينتاكي.. نتوقع أن حصيلة القتلى سترتفع، 109 من سكان كينتاكي بين أعداد المفقودين".

وأشار بشير إلى أن أعداد القتلى والمفقودين من المرجح أن تكون أعلى بكثير مما أعلن في الإحصائية الرسمية، مبينا أن الأعاصير لا تتضاعف على طول 360 كيلومترا وألحقت أضرارا بـ120 دائرة بالولاية".

وأعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، يوم 11 ديسمبر حالة الطوارئ في كينتاكي التي تمثل الولاية الأمريكية الأكثر تضررا جراء موجة الأعاصير القوية التي ضربت مناطق بجنوب وغرب الولايات المتحدة.

ويشارك في أعمال البحث والإنقاذ نحو 450 عنصرا في الحرس الوطني الأمريكي.

وعلى صعيد آخر، أظهر إحصاء لرويترز أن الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة بلغت حاجز 800 ألف ، وسط زيادة محتملة في الإصابات بسبب قضاء مزيد من الوقت في الأماكن المغلقة في ظل برودة الطقس وانتشار السلالة الجديدة أوميكرون الشديدة العدوى.

والولايات المتحدة هي أكثر دول العالم وفاة بكوفيد-19 تليها البرازيل ثم الهند.

وكانت ارتفعت حصيلة الإصابات الإجمالية بفيروس كورونا في الولايات المتحدة بنسبة 0.1% حتى الساعة 01:57 صباحًا بتوقيت نيويورك، مقارنة بالفترة نفسها من يوم السبت، وفقًا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء.

وجاءت الزيادة على المستوى الوطني في عدد حالات الإصابة أقل من متوسط الزيادة اليومية الذي بلغ 0.2% خلال الأسبوع الماضي.

وسجلت ولاية كاليفورنيا أكبر عدد من الحالات المؤكدة عند 5.16 مليون إصابة، دون تغيير كبير عن نفس الفترة من يوم أمس.

وشهدت ولاية مين زيادة بنسبة 0.8% في عدد حالات الإصابة عن نفس الفترة من يوم أمس، ليرتفع الإجمالي إلى 129 ألفًا و997 إصابة.

وسجلت بنسلفانيا أكبر عدد من الوفيات خلال 24 ساعة بـ156 وفاة.