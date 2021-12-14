سوريا تسجل تراجعا إلى 78 إصابة جديدة بكورونا

شهدت معدلات الإصابة اليومية بكورونا في سوريا تراجعا جديدا اليوم بالإعلان عن 78 إصابة جديدة ليرتفع عدد الإصابات الإجمالي في البلاد إلى 49350 حالة.

وأعلنت وزارة الصحة تسجيل 4 وفيات بالفيروس، مقابل 5 وفيات أمس، وهو ما يرفع عدد الوفيات الإجمالي إلى 2818 حالة وفاة.

كما أعلنت أن 100 حالة تماثلت للشفاء، وهو ما يرفع عدد حالات التعافي إلى 30573 حالة.

وتم تسجيل العدد الأكبر من الإصابات في محافظتي حمص والسويداء بواقع 14 إصابة في كل منهما، تلتهما محافظتا دمشق وطرطوس بعشر إصابات في كل منهما.

يذكر أن الوزارة أعلنت تسجيل 83 إصابة جديدة أمس، و88 إصابة أول أمس.

وكانت وزارة الداخلية السورية أعلنت أمس أنها لن تسمح بدخول المراجعين وزوار نزلاء السجون ممن لم يتلقوا لقاح كورونا المستجد إلى الوحدات الشرطية اعتبارا من الأول من يناير 2022، وذلك وسط معدلات ما زالت متواضعة لحالات الإقبال على اللقاح.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا والمكسيك وإندونيسيا وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس، وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.