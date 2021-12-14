أمير القصيم: الإخوان جماعة متلونة

وصف أمير منطقة القصيم في المملكة العربية السعودية ورئيس اللجنة العليا لبرنامج تعزيز الأمن الفكري الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، جماعة الاخوان بالخطر الذي يهدد أمن الوطن من دول خارج الوطن مؤكدا أن الإخوان، جماعة متلونة.

جاء ذلك خلال رعاية أمير القصيم مساء أمس الإثنين ندوة الانحياز المعرفي وآثاره الفكرية، التي أقيمت بمركز الملك خالد الحضاري وفقا لما نقلته صحيفة عكاظ السعودية.

وتابع عبد العزيز: أن الدولة تحارب الأحزاب التي تحيك المؤامرات من خارج الوطن، ولا يتوقع أحد من طلبة العلم والعلماء الشرعيين أن البلاد تحارب أهل الدين بل تحارب الحزبية التي هي مصدر التشتت والفرقة في كل البلدان.

و حذر أمير القصيم من جماعة الاخوان مؤكدا أن أجهزة الدولة تحذر من الجماعة لانها تمس أمن الوطن وتشكل خطرا على البلاد والعباد.

وتابع: هذه الأحزاب دعوا إلى إرسال شباب الوطن للخروج للجهاد ولم يبدأوا بأبنائهم؟ وعقدوا الاجتماعات خارج الوطن، في اشارة إلى أن حزب الإخوان حزب دولي لا يخضع إلى حدود وهذا هو الخطر على وطننا وأمننا.

ومن جانبه قال مستشار الوعي الفكري الدكتور نايف الوقاع : إن حزب الإخوان المسلمين يعتبر المنبت السيئ لكل أحزاب التطرف والارهاب، كونه سريع التغيّر والتحور، ولديهم تحيز وتعصب ليس طبيعيا، لأن هذا الحزب لديه العنصر المشترك لجميع الاعداء، كونه يظهر عليهم الفوضى الخلاقة والتوحش، ولديها القدرة على التلون، لا يعترفون بالأوطان أو ولاة الأمر، ولديهم شبهات كثيرة ومعروفة على المملكة، بحثا عن إيجاد الشرعية لهم في العالم الإسلامي، وهي جماعة خطيرة يجب التصدى لها.

وقال المستشار النفسي الدكتور خالد آل سعد، إن جماعة الإخوان تستخدم علم النفس الإدراكي الذي يهتم بالعمليات المعرفية للفرد كالانتباه والتذكر، ويهتمون بأصحاب القدرات المحدودة، ولديهم تحيّز يسمى تحيّز المجموع.