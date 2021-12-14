الجزائر: 210 إصابات جديدة بكورونا

سجلت الجزائر، اليوم الإثنين، 6 وفيات و210 إصابات جديدة بفيروس كورونا "كوفيد 19"، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وبحسب بيان لجنة متابعة تفشي فيروس كورونا التابعة لوزارة الصحة الجزائرية، فقد إرتفع إجمالي الإصابات بالفيروس التاجي في الجزائر إلى 214495 إصابة، فيما ارتفع ضحايا الفيروس إلى 6152، بعد تسجيل 6 وفيات خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأشار البيان الذي نقلته صحيفة "الشروق" الجزائرية، إلى تماثل 179 مريضا للشفاء خلال نفس الفترة ليرتفع إجمالي من تماثلوا للشفاء إلى 146519. فيما يتواجد 26 مريضا بمصلحة العناية المركزة.

وكانت الجزائر أمس سجلت 8 وفيات و196 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الجزائر، حسب بيان لجنة متابعة تفشي الوباء في البلاد.

وفي وقت سابق اليوم، أكد البروفيسور إلياس رحال عضو متابعة ورصد تفشي فيروس كورونا، في مداخلة مع قناة "الأولى الجزائرية"، أن بلاده لم تسجل أي إصابة بمتحور أوميكرون. مجددا دعوته إلى التلقيح تجنبا للموجة الرابعة.