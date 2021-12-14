الثلاثاء 14 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

أسعار الأسمنت للمستهلك اليوم الثلاثاء 14 /12 /2021

أسعار الأسمنت اليوم
أسعار الأسمنت اليوم

سجلت أسعار الأسمنت اليوم الثلاثاء، تراجعا شبه جماعي، حيث جاءت أسعار الطن في معظم الشركات في حالة انخفاض بقيمة تراوحت من 5 جنيهات إلى 10 جنيهات.

 

وتنشر "الدستور" تفاصيل أسعار طن الأسمنت للمستهلك اليوم الثلاثاء 14 /12 /2021.
 

أسعار الأسمنت البورتلاندي

- تراجع سعر طن الأسمنت بشركة السويدي من 1090 جنيهًا، إلى 1080 جنيهًا، بفارق 10 جنيهات.
- استقر سعر طن الأسمنت بشركة حلوان عند 1060 جنيهًا.
- تراجع سعر طن الأسمنت بشركة المسلح من 1063 جنيهًا، إلى 1058 جنيهًا، بفارق 5 جنيهات.
- تراجع سعر طن الأسمنت بشركة المخصوص من 1045 جنيهًا، إلى 1040 جنيهًا، بفارق 5 جنيهات.
- تراجع سعر طن الأسمنت بشركة النصر من 1040 جنيهًا، إلى 1030 جنيهًا، بفارق 10 جنيهات.
- تراجع سعر طن الأسمنت بشركة المعلم من 1030 جنيهًا، إلى 1025 جنيهًا، بفارق 5 جنيهات.
- تراجع سعر طن الأسمنت بشركة وادي النيل من 1030 جنيهًا، إلى 1025 جنيهًا، بفارق 5 جنيهات.
- تراجع سعر طن الأسمنت بشركة السهم من 1030 جنيهًا، إلى 1020 جنيهًا، بفارق 10 جنيهات.
- استقر سعر طن الأسمنت بشركة المسلة عند 1000 جنيه.
- استقر سعر طن الأسمنت بشركة العسكري بني سويف عند 990 جنيهًا.
- استقر سعر طن الأسمنت بشركة سيناء عند 990 جنيهًا.
 

أسعار الأسمنت الأبيض

- استقر سعر طن الأسمنت بشركة الأبيض العادة عند 2500 جنيه.
- استقر سعر طن الأسمنت بشركة سوبر سيناء عند 2460 جنيهًا.
- استقر سعر طن الأسمنت بشركة رويال العادة عند 2430 جنيهًا.
- استقر سعر طن الأسمنت بشركة الواحة عند 2425 جنيهًا.
- استقر سعر طن الأسمنت بشركة سوبر رويال عند 2390 جنيهًا.

 

أسعار الأسمنت المخلوط

- استقر سعر طن الأسمنت بشركة الواحة عند 790 جنيهًا.
- استقر سعر طن الأسمنت بشركة أيه وان عند 775 جنيهًا.
- استقر سعر طن الأسمنت بشركة العمران عند 770 جنيها.
 

أسعار الأسمنت المقاوم

- تراجع سعر طن الأسمنت بشركة السويدي من 1115 جنيهًا، إلى 1110 جنيهًا، بفارق 5 جنيهات.
- تراجع سعر طن الأسمنت بشركة قاهر البحار من 1115 جنيهًا، إلى 1110 جنيهًا، بفارق 5 جنيهات.
- تراجع سعر طن الأسمنت بشركة المسلح من 1105 جنيهًا، إلى 1100 جنيهًا، بفارق 5 جنيهات.
- تراجع سعر طن الأسمنت بشركة السويس سي ووتر من 1095 جنيهًا، إلى 1090 جنيهًا، بفارق 5 جنيهات.
- استقر سعر طن الأسمنت بشركة آسيك سي وتر عند 1075 جنيهًا.
- تراجع سعر طن الأسمنت بشركة السهم من 1055 جنيهًا، إلى 1050 جنيهًا، بفارق 5 جنيهات.

أسعار الأسمنت المقاوم أسعار الأسمنت المخلوط أسعار الأسمنت الأبيض أسعار الأسمنت البورتلاندي أسعار طن الأسمنت للمستهلك اليوم الثلاثاء

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وائل لطفي

محو ثقافة العداء للسياحة

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