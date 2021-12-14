الثلاثاء 14 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الخارجية الأمريكية تكشف مصير 10 أفراد ما زالوا عالقين فى أفغانستان

وزارة الخارجية الأمريكية
وزارة الخارجية الأمريكية

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية​، أن إدارة الرئيس ​جو بايدن​ ساعدت في نقل حوالي 900 ​مواطن​ أمريكي ومقيم دائم من ​أفغانستان​ إلى ​الولايات المتحدة​ بعد انسحاب ​الجيش الأمريكي​.

وأفادت الخارجية الأمريكية بأن المسؤولين على ​اتصال​ بأقل من عشرة مواطنين أمريكيين لا يزالون في أفغانستان يرغبون في المغادرة ولديهم الوثائق اللازمة للقيام بذلك، دون تقديم جدول زمني بشأن موعد مغادرة هؤلاء الأفراد.

وأوضحت الخارجية الأمريكية أنها أصدرت أكثر من 8200 طلب تأشيرة هجرة خاص منذ يناير، وأن هؤلاء الأفراد قد تم نقلهم أو يتم نقلهم إلى الولايات المتحدة، لافتة إلى أنه في المجموع تم الترحيب بـ74000 أفغاني في الولايات المتحدة.

والجمعة الماضية، أعلنت وزارة الشئون الخارجية الهندية إجلاء 10 من رعاياها و94 أفغانيًا من أفغانستان، على متن طائرة خاصة.

وقال المتحدث باسم الوزارة "أريندام باجتشى"، في تدوينة عبر موقع التدوين المصغر "تويتر"، إن الهند قامت بترتيب رحلة جوية خاصة لإجلاء هؤلاء الأشخاص من أفغانستان، وأنهم وصلوا اليوم إلى نيودلهي قادمين من العاصمة الأفغانية كابول.

وأضاف المتحدث قائلًا إن "المجموعة التي تم إجلاؤها تضم بعض أعضاء أقلية الهندوس والسيخ الأفغانية وتسعة أطفال، وإنه تم نقلهم في إطار مهمة الإجلاء التي تتولى الهند عملية تنفيذها".

وأعلنت الحكومة الهندية، خلال الأسبوع الماضي، عن إجلاء الهند 565 شخصًا من أفغانستان منذ شهر أغسطس الماضي، بعدما سيطرت حركة طالبان على السلطة في البلاد.

وفى وقت سابق من اليوم، شدد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه، على أهمية الاجتماع الطارئ في باكستان، لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في المنظمة.

ويستضيف باكستان، في 19 ديسمبر الحالي، في العاصمة إسلام آباد، أعمال الدورة السابعة عشرة للاجتماع الاستثنائي لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، الذي دعت له السعودية بصفتها رئيسة القمة الإسلامية ودولة مقر المنظمة، وذلك لمناقشة الوضع الإنساني المتدهور في أفغانستان.

الخارجية الامريكية أفغانستان انسحاب الجيش الامريكى الولايات المتحدة طالبان

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وائل لطفي

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