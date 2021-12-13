الثلاثاء 14 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

سياسي

جولة تفقدية لـ«نقل البرلمان» بالموانئ الجافة وطريق مرسي مطروح السلوم

مجلس النواب
مجلس النواب

تستعد لجنه النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد، للقيام بجولة لزيارة محافظة مرسي مطروح الشهر القادم  لتفقد الموانيء الجافة، وتفقد طريق مطروح السلوم، وذلك بناءًا علي طلب الإحاطه المقدم من النائب عيسي عبد المنعم، عن بطء العمل في رفع كفاءة وتأهيل طريق مطروح بمسافه 220 كيلو متر مربع.

وأكد النائب عيسي عبد المنعم، على سوء حالة طريق مطروح السلوم وانعدام الخدمات عليه مما تسبب في تعدد الحوادث، مُشيرًا إلى أن هناك أربعة شركات تعمل علي رفع الكفاءة وإعادة تأهيل الطريق ولكن هناك تقاعس في العمل من جانب الشركات الاربع المسند لها رفع الكفاءة واعادة التاهيل،  ونحتاج إلى  متابعة عمل هذه الشركات والاطلاع على خطتها الزمنية، والوقوف على اسباب بطء العمل.

ومن جانبه قال اللواء أشرف مصطفي ابراهيم سكرتير عام محافظة مطروح، إن طريق “مطروح - السلوم” بطول 220 كم ، وتعمل عليه أربع شركات لرفع الكفاءة والتاهيل، وإلي الآن لم يتم الانتهاء سوي من 38 كيلو فقط، وهذه النسبة تعتبر نسبة متدنية جدًا، علي الرغم من توافر الميزانية لرفع الكفاءة والتأهيل للطريق ولكن الأمر يحتاج للمتابعة.

ومن جانبه قال حسام بدر الدين مدير الادار العامه للطرق والكباري ، إن الطريق موزع علي أربع شركات لسرعه الانتهاء وكل شركة تقوم بالجزء الخاص بها وسيتم الانتهاء منه نهاية العام الحالي.

لجنة النقل والمواصلات النائب علاء عابد الموانيء الجافه النائب عيسي عبد المنعم مطروح الحوادث شركات

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