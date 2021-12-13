خلال لقائها النويري.. ويليامز تؤكد ضرورة تهيئة ظروف إجراء الانتخابات الليبية

‏التقى رئيس مجلس النواب الليبي المُكلف فوزي النويري، الاثنين، مستشار الأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني وليامز بمقر فرع ديوان مجلس النواب بمدينة طرابلس.

وبحث اللقاء تطورات الأوضاع في ليبيا على كافة الأصعدة في مقدمتها السياسية والأمنية، وتم خلال اللقاء التأكيد على ضرورة العمل على تهيئة الظروف الملائمة لإجراء الانتخابات وذلك بالعمل على جميع المسارات السياسي والدستوري والأمني بشكل متوازي لدعم إجراء انتخابات حرة ونزيهة، وذلك وفق بيان المتحدث باسم مجلس النواب الليبي عبد الله بليحق.

كما تناول اللقاء ما يمكن أن تُقدمه بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا ودورها في تهيئة المناخ لإقامة انتخابات نزيهة ودعم تحقيق الأمن والاستقرار في البلاد.

والتقت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة، ستيفاني وليامز، اليوم في طرابلس برئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الدكتور عماد السايح لمناقشة التقدم المحرز في التحضير للعملية الانتخابية.

وأكدت المستشارة الخاصة وليامز دعم الأمم المتحدة الثابت للعمل الدؤوب والجهود التي تبذلها المفوضية، مشددةً على أن 2.5 مليون ليبي حصلوا على بطاقاتهم الانتخابية، الأمر الذي يبعث برسالة قوية مفادها أن الشعب الليبي يتوق إلى التغيير والديمقراطية.

وعقد مجلس النواب الليبي في وقت سابق اليوم جلسةً تشاورية بمقر فرع ديوان مجلس النواب بالعاصمة طرابلس برئاسة رئيس مجلس النواب المُكلف فوزي النويري وبحضور 65 نائباً من كافة أنحاء البلاد.

‏وبحسب المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق، تم في جلسة اليوم مناقشة ومتابعة سير العملية الانتخابية بكافة مراحلها ، بالإضافة إلى التطورات السياسية في البلاد ، مضيفا بأن مجلس النواب سوف يواصل تواصله مع كافة الأطراف والمؤسسات المعنية بالعملية الإنتخابية من أجل المحافظة على ما تحقق من مكاسب للدفع بالعملية الإنتخابية إلى الأمام وانجاحها وفقاً لما يطمح إليه أبناء الشعب الليبي، وسيواصل مجلس النواب عقد جلساته الرسمية بشكل اعتيادي لمتابعة آخر المستجدات.