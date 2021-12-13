الإحصاء: ارتفاع متوسط أعمار المصريين في 2020.. وزيادة الوفيات في الحضر عن الريف

كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع معدل الوفيات بشكل ملحوظ في الحضر عن الريف خلال الفترة بين عامي 2000 و2019، لتصل إلى 8.3 وفيات بالحضر مقابل 3.9 وفيات بالريف لكل 1000 من السكان عام 2019، كما ارتفع توقع البقاء على قيد الحياة عند الميلاد من 69.5 عام 2010 ليصل إلى 74.3 عام 2020.

وأشار جهاز التعبئة والإحصاء وفقًا لدراسة حصلت عليه «الدستور» إلى أن أكثر الأمراض التي تؤدي إلى الوفاة خلال الفترة بين 2000 و2019 هي أمراض الجهاز الدوري، فبلغت نسبة الوفيات نتيجة تلك الأمراض 43.1% من إجمالي الوفيات عام 2000 وانخفضت النسبة لتصل إلى 37.9% عام 2010، وتوالت في الارتفاع لتصل 54% عام 2019.

وانخفض معدل الوفيات بسبب الأورام خلال الفترة بين عامي 2005 و2019، فقد كانت 39.1 لكل 100 ألف من السكان عام 2005، وتوالت القيمة في الانخفاض إلى أن وصلت إلى 33.6 لكل 100 ألف عام 2019، وكانت 15.4% من الوفيات بسبب الأورام بين الفئة العمرية 65-69 سنة، بينما تقع 14.7% من تلك الوفيات في الفئة العمرية بين 60-64 سنة، أي حوالي ثلث وفيات الأورام تقع في الفئة العمرية العريضة 60-69 سنة.

وجاءت أعلى المحافظات في معدل الوفيات بأغلب السنوات هي محافظة أسيوط، وكانت أعلى قيمة للمعدل 52.7 عام 2000 مقابل 24.4 عام 2019.

وتأتى أمراض الجهاز التنفسي في مقدمة الأسباب المؤدية لوفيات الرضع، حيث تشير البيانات إلى ارتفاع وفيات الأطفال الرضع خلال الفترة بين 2000 و2019 بسبب هذه الأمراض، حيث بلغت 25.5% من إجمالي وفيات الرضع عام 2000 ارتفعت إلى 26.6% عام 2019، كما يلاحظ ارتفاع وفيات الإناث بسبب تلك الأمراض بصفة عامة عن الذكور خلال الفترة بين عامي 2000-2019.