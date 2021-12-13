تعرف على نتائج بطولة المصارعة للجامعات والمعاهد

أسدل الستار على بطولة المصارعة للجامعات والمعاهد العليا المصرية بالنسخة 49 من دورة الشهيد الرفاعي التي أطلق عليها اسم البطل الأولمبي محمد إبراهيم (كيشو)، والتي أقيمت على مدار شهري نوفمبر وديسمبر من العام الجاري بجامعة المنوفية تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس الإتحاد الرياضي للمصري للجامعات، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية.



شارك في البطولة التي نظمها الإتحاد الرياضي المصري للجامعات بالتعاون مع جامعة المنوفية 121 طالبا يمثلون 19 جامعة هم جامعات المنوفية والإسكندرية وعين شمس وقناة السويس وكفر الشيخ وأسيوط والأزهر والسادات والسويس والقاهرة والمنصورة وبنها وبدر وحلوان ودراية ودمنهور وطنطا والجامعة البريطانية والتعليم العالي.

وأسفرت النتائج النهائية عن الآتي:

ميزان ٥٥ كيلو:

- المركز الأول: عبد الله محمد شعبان (جامعة الإسكندرية)

- المركز الثاني: شعبان صافي عبد الرازق (التعليم العالي)

- المركز الثالث: طوسون يونس محمد (جامعة الأزهر)

- المركز الثالث مكرر: طارق حسن السيد (جامعة القاهرة)

ميزان ٦٠ كيلو:

- المركز الأول: أحمد إبراهيم محمد (التعليم العالي)

- المركز الثاني: إبراهيم محمد إبراهيم (جامعة طنطا)

- المركز الثالث: محمود أحمد عاشور (جامعة طنطا)

- المركز الثالث مكرر: محمد سيد كامل (التعليم العالي)

ميزان ٦٣ كيلو:

- المركز الأول: أحمد فؤاد بغدودة (جامعة كفر الشيخ)

- المركز الثاني: زياد عماد الدين حلمي (جامعة الإسكندرية)

- المركز الثالث: مازن وليد عبد الفتاح (جامعة حلوان)

- المركز الثالث مكرر: محمد ناصر إبراهيم (جامعة الإسكندرية)

ميزان ٦٧كيلو:

- المركز الأول: عماد محمد إبراهيم (جامعة كفر الشيخ)

- المركز الثاني: يوسف محمد هاشم (التعليم العالي)

- المركز الثالث: يوسف محمد يوسف (جامعة المنوفية)

- المركز الثالث مكرر: فتحي طارق فتحي (جامعة قناة السويس)

ميزان ٧٢ كيلو:

- المركز الأول: محمد إيهاب دهب (جامعة قناة السويس)

- المركز الثاني: يحيي محمد يحيي (جامعة قناة السويس)

- المركز الثالث: فارس محمد رشاد (التعليم العالي)

- المركز الثالث مكرر: محمود محمد شوقي (جامعة الإسكندرية)

ميزان ٧٧ كيلو:

- المركز الأول: أحمد إبراهيم جمعة (جامعة الإسكندرية)

- المركز الثاني: فارس أحمد السيد (جامعة طنطا)

- المركز الثالث: محمد أحمد حسنين (جامعة القاهرة)

- المركز الثالث مكرر: عبد الرحمن خالد محمد (جامعة قناة السويس)

ميزان ٨٢ كيلو:

- المركز الأول: عماد أشرف محمد (جامعة الإسكندرية)

- المركز الثاني: فارس محمد الإمام (جامعة كفر الشيخ)

- المركز الثالث: يوسف عبدالعال محمد (جامعة الأزهر)

- المركز الثالث مكرر: ماهر وليد ماهر (جامعة المنصورة)

ميزان ٨٧ كيلو:

- المركز الأول: يوسف علي محمد (التعليم العالي)

- المركز الثاني: عادل عبدالحميد صالح (جامعة المنصورة)

- المركز الثالث: مهاب عاطف عباس (جامعة القاهرة)

- المركز الثالث مكرر: محمود وسام صلاح (جامعة الإسكندرية)

ميزان ٩٧ كيلو:

- المركز الأول: محمد إبراهيم عبد الحليم (جامعة الإسكندرية)

- المركز الثاني: سامي السيد علي (جامعة قناة السويس)

- المركز الثالث: يحيي محمد السيد (جامعة القاهرة)

- المركز الثالث مكرر: أبو بكر السيد (جامعة المنوفية)

ميزان ١٣٠ كيلو:

- المركز الأول: فكري محمد فكري (جامعة السادات)

- المركز الثاني: إيهاب أحمد عبدالكريم (جامعة الإسكندرية)

- المركز الثالث: محمد محمود صلاح (جامعة طنطا)

- المركز الثالث مكرر: عبد الله ناصر عبد الهادي (جامعة بنها)

أقيمت البطولة تحت إشراف الدكتور صبحي حسانين، نائب رئيس الإتحاد الرياضي للمصري للجامعات، والدكتور هشام الجيوشي، سكرتير عام الإتحاد الرياضي المصري للجامعات، والدكتورة نانسي أسعد نائب رئيس جامعة المنوفية لشؤون التعليم والطلاب وإدارة النشاط الرياضي بالجامعة، وبهاء مختار رئيس قطاع البطولة والمنافسة بالاتحاد الرياضي المصري للجامعات.