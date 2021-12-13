الإثنين 13 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

16 ديسمبر.. ندوة افتراضية لـ«الإسكوا»عن المعالجة الإحصائية للتمويل الإسلامي

الإسكوا
الإسكوا

تنظم لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا “الإسكوا”، بالتنسيق مع فريق العمل وشعبة الإحصاءات في الأمم المتحدة، ندوة افتراضية يوم 16 ديسمبر الجاري، عن المعالجة الإحصائية للتمويل الإسلامي في الحسابات القوميّة وإحصاءات القطاع الخارجي، في إطار الإعداد لعمليّة تشاورية عالمية بشأن المذكرة الإرشاديّة، والتى تمتد من 13 ديسمبر 2021 إلى 24 يناير 2022.

ويشارك في الندوة ممثلون عن المكاتب الإحصائية والمصارف المركزية حول العالم، وخبراء من شعبة الإحصاءات في الأمم المتحدة، واللجان الإقليمية، وصندوق النقد الدولي، والقطاع المالي، والأوساط الأكاديمية، والمنظمات الرئيسية العاملة في مجال الإحصاءات المالية الإسلامية والحسابات القومية.

وتهدف الندوة إلى إطلاع الجهات المعنيّة على التقدم المحرز فيما يتعلّق بالمذكرة الإرشاديّة حول التمويل الإسلامي بالإضافة إلى طرح مواضيع بحثية حول التمويل الإسلامي لتعزيز المشاركة في العمليّة التشاوريّة العالمية فضلا عن جمع الآراء بشأن التوصيات الجديدة؛ والبحث عن متطوعين للتنفيذ المبكر للتوصيات الجديدة ولمرحلة الاختبار.

وأشارت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، الى ان الحاجة إلى دمج التمويل الإسلامي وما يتصل به من مبادئ ومفاهيم في إحصاءات الاقتصاد الكلي والإحصاءات المالية تزداد، لأن نهج التمويل الإسلامي مختلف عن النهج العادية المعتمدة في المصارف.

وتستدعي هذه الحاجة تقديم توجيهات حول المعالجة الإحصائية للتمويل الإسلامي في إحصاءات الاقتصاد الكلي بشكل عام، وفي إحصاءات القطاع الخارجي بشكل خاص. وقد أنشئ فريق عمل يُعنى بالتمويل الإسلامي لإعداد مذكرة إرشادية واقتراح توصيات لإدراج التمويل الإسلامي في الحسابات القوميّة وإحصاءات القطاع الخارجي.

وتشارك الإسكوا في هذه العملية منذ عام 2017، فتساهم في البحوث المتعلقة بالتمويل الإسلامي والحسابات القومية، وفي بناء قدرات المكاتب الإحصائية، وتنسّق في هذا السياق مع إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية، وشعبة الإحصاءات في الأمم المتّحدة، واللجان الإقليمية والمنظمات الإسلامية الإقليمية.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

محو ثقافة العداء للسياحة

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