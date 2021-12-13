مصرع شخص وإصابة 10 آخرين فى حادث انقلاب ميكروباص بطريق بنها

لقي شخص مصرعه وأصيب 10 آخرون في حادث انقلاب ميكروباص على طريق بنها الحر.

تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية إخطارًا بورود بلاغ من اللواء أمجد محفوظ، مدير مرور القليوبية، بوقوع حادث تصادم على طريق بنها الحر، تجاه البوابات، أسفر عن وفاة شخص وإصابة 10 آخرين.

وتبين أن جثة ضحية الحادث لشخص مجهول جارِ الكشف عن هويتها، وأن المصابين هم: «سعاد محمد محمود وسامية حنفي السيد وهدي عادل شلبي ومريم السيد الشامي ومنة ابراهيم صقر وسامي محمد حنفي وسعدية صقر وهدي عبدالفتاح مروة وجيه حلمي وضياء محمد صقر»، وجميعهم من شبين الكوم بمحافظة المنوفية.

تم نقل المصابين والجثة إلى مستشفى بنها التعليمي وقليوب التخصصي لتلقي العلاج من الإصابات التي تراوحت ما بين كسور وكدمات وسحجات، وانتقل على الفور رجال المرور لرفع السيارة المتسببة في الحادث وآثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بقيادة اللواء محمد العنانى مدير مباحث بالتحري عن الواقعة وظروفها وملابساتها.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.