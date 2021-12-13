الإثنين 13 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

مصرع شخص وإصابة 10 آخرين فى حادث انقلاب ميكروباص بطريق بنها

حادث تصادم
حادث تصادم

لقي شخص مصرعه وأصيب 10 آخرون في حادث انقلاب ميكروباص على طريق بنها الحر.

تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية إخطارًا بورود بلاغ من اللواء أمجد محفوظ، مدير مرور القليوبية، بوقوع حادث تصادم على طريق بنها الحر، تجاه البوابات، أسفر عن وفاة شخص وإصابة 10 آخرين. 

وتبين أن جثة ضحية الحادث لشخص مجهول جارِ الكشف عن هويتها، وأن المصابين هم: «سعاد محمد محمود وسامية حنفي السيد وهدي عادل شلبي ومريم السيد الشامي ومنة ابراهيم صقر وسامي محمد حنفي وسعدية صقر وهدي عبدالفتاح مروة وجيه حلمي وضياء محمد صقر»، وجميعهم من شبين الكوم بمحافظة المنوفية. 

 تم نقل المصابين والجثة إلى مستشفى بنها التعليمي وقليوب التخصصي لتلقي العلاج من الإصابات التي تراوحت ما بين كسور وكدمات وسحجات، وانتقل على الفور رجال المرور لرفع السيارة المتسببة في الحادث وآثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بقيادة اللواء محمد العنانى مدير مباحث بالتحري عن الواقعة وظروفها وملابساتها.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

القليوبية ميكروباص مصرع حادث تصادم مستشفى بنها التعليمي 11 شخص

رئيس التحرير

وائل لطفي

محو ثقافة العداء للسياحة

الأكثر قراءة

مصدر أمنى ينفى القبض على والد عبدالله الشريف

فعّال.. رابط تسجيل لقاح كورونا مصر عبر موقع وزارة الصحة بالرقم القومي فقط

سريع.. رابط موقع تسجيل لقاح كورونا للطلاب والموظفين والمسافرين 2022

«مسجل خطر وسيدة».. القصة الكاملة للتسريب المفبرك لإحدى مؤسسات الدولة

إصابة 20 تلميذًا بحالة إعياء عقب تناول الوجبة المدرسية فى منشأة القناطر

بعد قليل.. «الداخلية» تكشف حقيقة «التسريب المفبرك»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سعد زايد

الحاقدون على حضارتنا المصرية

منى رجب

ارتباك فى الافتتاح ومذيعة غير موفقة وفقرة كوميدية مقحمة

محمود خليل

«السقّا مات».. وعاشت الحنفية

مؤمن المحمدي

أوديسا الروسى

جمال-أسعد

فساد وسنينه

القس. رفعت فكرى

فى ذكرى الإعلان العالمى لحقوق الإنسان

لواء.حمدى البطران

الفرنسى والجارية.. " ٢ "

لواء. محسن الفحام

كيف تصنع قائدًا

صور

منتخب مصر يتأهل لنصف نهائي كأس العرب بالفوز على الأردن

مباراة مصر والأردن في ربع نهائي كأس العرب

مباراة الصدارة.. تعادل مصر والجزائر في صور

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين: نريد إجراءات دولية قادرة على وقف الاستيطان والتطهير العرقى بالقدس

سر اجتماع الـ 4 ساعات.. تفاصيل زيارة نفتالى بينيت إلى الإمارات

«بنك إسرائيل» يلغى تدابير التيسير الائتمانى المرتبطة بكورونا