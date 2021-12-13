تباين في الإصابات اليومية بكورونا بالدول العربية

أظهرت بيانات وزارة الصحة ببعض الدول العربية، اليوم الإثنين، تباينا في أعداد الإصابات بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الأخيرة، فيما لم تسجل الإمارات والبحرين أية وفيات متعلقة بالفيروس.

ففي البحرين أعلنت وزارة الصحة تسجيل 28 إصابة جديدة بفيروس كورونا ، خلال الـ24 ساعة الماضية ،منها 9 حالات لعمالة وافدة، و 12 حالة لمخالطين لحالات قائمة، و 7 حالات قادمة من الخارج، كما تعافت 34 حالة إضافية ليصل العدد الإجمالي للحالات المتعافية إلى 276355 ، و لم يتم تسجيل أى حالة وفاة لهذا اليوم .

كما لم تسجل الإمارات أي حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية ليستقر إجمالي الوفيات عنج 2151 حالة و أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 92 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 742,894 حالة.

وفي ليبيا سجل المركز الوطني لمكافحة الامراض 711إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية ، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 378816 حالة .

وأوضح المركز في بيان شفاء 1281 حالة ـ ليرتفع إجمالي المتعافين 365016 حالة ، بالإضافة لتسجيل 8 حالات وفاة ليصل مجموع الوفيات 5561 حالة

وفي السعودية أعلنت وزارة الصحة إتسجيل 64 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية ، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات في المملكة 550304 حالات.

وأوضحت - في بيان - تعافي 77 حالة ، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 539554 حالة ، بالإضافة بتسجيل حالتا وفاة ، ليصل إجمالي الوفيات إلى 8855 حالة.

وفي العراق اعلنت وزارة الصحة تسجيل 522 إصابة ، ليصل مجموع الإصابات المسجلة 2088359 ، و تماثل للشفاء 783 حالة جديدة ، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 2056237 بنسبة بلغت 98.5 %.

وأضافت أنه تم تسجيل 16 حالة وفاة ، ليصل مجموع الوفيات 23994 .

وفي فلسطين أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، اليوم الإثنين، تسجيل وفاتين و412 إصابة جديدة بفيروس كورونا و213 حالة تعافٍ خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأوضحت الكيلة في التقرير اليومي حول الحالة الوبائية في فلسطين، أن نسبة التعافي من "كورونا" بلغت 98.1% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.9% ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.