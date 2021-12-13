من الإثنين للجمعة.. ننشر خرائط وفرص سقوط الأمطار الأيام المقبلة

يترقب المواطنون حالة الجو من حين لآخر، خاصة في فصل الشتاء واحتمالية تساقط الأمطار، حيث أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة من اليوم الإثنين حتى السبت المقبل.

وفي ذات السياق، تواصلت «الدستور» مع دكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، لمعرفة حالة الطقس ونسب سقوط الأمطار المتوقعة في الفترة المقبلة.

اليوم الإثنين 13 ديسمبر 2021

أكد «شاهين» أنه ستشهد البلاد أمطارا خفيفة إلى متوسطة على معظم أنحاء الجمهورية على فترات متقطعة.

يوم الثلاثاء 14 ديسمبر 2021

ستشهد البلاد أمطارا خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والوجه البحرى على فترات متقطعة.

الأربعاء 15 ديسمبر 2021

قال «شاهين» إنه يسود البلاد أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا على فترات متقطعة.

الخميس 16 ديسمبر 2021

ستشهد البلاد أمطارا خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى على فترات متباعدة

الجمعة 17 ديسمبر 2021

واستطرد «شاهين»: بالنسبة لنهاية الأسبوع ستشهد أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا على فترات متقطعة.



أما بالنسبة لطقس اليوم الإثنين، قال شاهين إنه ستشهد البلاد انخفاضا ملحوظا فى درجات الحرارة ليلا، لطيف نهارا على كافة أنحاء الجمهورية والقاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.