لقاح جديد للقضاء على خلايا الزومبي المسببة لأمراض السكر وتصلب الشرايين

يمكن القضاء على «خلايا الزومبي» التي تلحق الضرر بالخلايا الأخرى مع تقدمنا ​​في السن، والتي تسبب أمراضًا مرتبطة بالعمر مثل تصلب الشرايين بواسطة لقاح جديد، حيث يطور العلماء في اليابان علاجًا يقولون إنه يمكن استخدامه لوقف آثار مرض السكري والأمراض الأخرى التي تحدث كثيرًا في وقت لاحق من الحياة.

وجد الفريق أن الفئران التي تم إعطاؤها اللقاح أظهرت انخفاضًا في الخلايا الشائخة، غالبًا ما تسمى خلايا الزومبي، وفي المناطق المتأثرة بتصلب الشرايين، حيث تشير الخلايا الشائخة إلى تلك التي توقفت عن الانقسام ولكنها لا تموت، إنها تدمر الخلايا السليمة المجاورة عن طريق إطلاق مواد كيميائية تسبب الالتهاب.

ومن جانبه، قال تورو مينامينو الأستاذ بجامعة جونتيندو: «يمكننا أن نتوقع أن اللقاح سيتم تطبيقه على علاج تصلب الشرايين والسكري والأمراض الأخرى المرتبطة بالشيخوخة».

تم نشر البحث على الإنترنت في مجلة Nature Aging .

ووفقا لموقع ذا ناشونال حدد الفريق بروتينًا موجودًا في خلايا البشر والفئران وابتكروا لقاحًا يعتمد على حمض أميني يمكن الجسم من تكوين أجسام مضادة تلتصق بالخلايا الشائخة، تتم إزالة الخلايا بواسطة خلايا الدم البيضاء التي تلتصق بالأجسام المضادة.

تقليل الآثار الجانبية السلبية

عندما قام الفريق بإعطاء اللقاح للفئران التي تعاني من تصلب الشرايين، تمت إزالة العديد من الخلايا الشائخة وتقلصت المناطق المصابة بالمرض، وقال الفريق إنه عندما أُعطي للفئران المسنة، كان تطورها الضعيف أبطأ من الفئران غير المحصنة.

وتابع الفريق أنه عندما أُعطي للفئران المسنة، كان تطورها الضعيف أبطأ من الفئران غير المحصنة، وتستخدم العديد من الأدوية الموجودة لإزالة الخلايا المتشيخة كعوامل مضادة للسرطان وقد تسبب آثارًا جانبية سلبية، قال الفريق إن الآثار الجانبية للقاح الجديد كانت أقل، بينما استمرت فعاليته لفترة أطول.