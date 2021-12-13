الأهلى يشكر اتحاد الكرة لحل أزمة تعارض مونديال الأندية مع كأس الأمم

أرسلت إدارة النادي الأهلي، اليوم الإثنين، خطابًا لاتحاد كرة القدم، تؤكد فيه على تقديرها للجهد الكبير الذي بذله المهندس أحمد مجاهد، رئيس الاتحاد، لحل مشكلة تعارض مواعيد بطولتي الأمم الإفريقية المقامة بالكاميرون في الفترة من 9 يناير 2022 إلى 6 فبراير 2022، وكأس العالم للأندية بالإمارات في الفترة من 3 - 12 فبراير 2022 وتأكيده أن المنتخب الوطني سوف يشارك في بطولة الأمم الإفريقية بكامل لاعبيه، وكذلك فريق الأهلي سوف يخوض فعاليات كأس العالم للأندية بكل لاعبيه، وذلك في ضوء التصريحات التي جاءت على لسان رئيس اتحاد الكرة لإحدى القنوات التليفزيونية، أمس.