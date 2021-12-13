الإثنين 13 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

نظر دعوى بطلان بيع رشوان توفيق فيلا 6 أكتوبر لابنته 29 ديسمبر

رشوان توفيق
رشوان توفيق

حددت محكمة جنوب القاهرة، جلسة ٢٩ ديسمبر الجاري؛ لنظر دعوى بطلان عقد بيع الفنان رشوان توفيق فيلا بمدينة السادس من أكتوبر بقيمة 5 ملايين جنيه، لابنته الثانية هبة، بالتوكيل العام الصادر منها دون علمها للغش.

وأقامت آية رشوان توفيق، دعوى ثالثة ضد والدها الفنان رشوان توفيق، تطالب فيها ببطلان عقد بيعه فيلا بمدينة السادس من أكتوبر بقيمة 5 ملايين جنيه، لشقيقتها الإعلامية هبة.

واختصمت الدعوى التي حملت رقم 3484 لسنة 2021، كلًا من رشوان توفيق، هبة الله رشوان، وجاء بها : «بموجب محضر التسليم المؤرخ 20 أغسطس 2001، الصادر بقرار رقم 250 بتاريخ 28 يونيو 1999 من جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر ، تمتلك الطالبة قطعة الأرض رقم 7 بلوك رقم 13/ 15 منطقة غرب سوميد مجاورة 11 ، والبالغ مساحتها 699 مترا مربعا».

وتابعت الدعوى : «أنه بموجب ترخيص مباني رقم 313 لسنة 2006 ، الصادر من جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر إدارة التراخيص قامت الطالبة ببناء فيلا فوق قطعة الأرض، حيث إنها سبق وحررت للمعلن إليه الأول توكيلا رسميا شاملا ، تبين أنه استغله بإبرام عقد ابتدائي للفيلا وقطعة الأرض موضوع الدعوى باسم الطالبة وبصفته وكيلا عنها للمعلن إليها الثانية وقبضه مبلغ خمسة ملايين جنيه مصري قيمة الأرض والفيلا وتوقيعهعلى العقد بصفته طرف أول بائع بدون علم الطالبة ، وليس هذا فحسب بل تفاجأت الطالبة بقيام المعلن إليها الثانية بإقامة دعوى صحة توقيع على عقد البيع سند الدعوى مقيدة برقم 944 لسنة 2021 صحة توقيع قصر النيل».

يذكر أن دائرة المدني، بمحكمة جنوب القاهرة، أجلت دعوى بطلان التوكيلين الصادرين من آية رشوان توفيق لوالدها، إلى جلسة 25 ديسمبر المقبل؛ للإعلان بالدعوى الفرعية وإدخال خصوم جدد.

وحددت دائرة المدني، بمحكمة جنوب القاهرة، جلسة 20 ديسمبر الجاري، لنظر الدعوى المقامة من آية رشوان توفيق، ابنة الفنان القدير رشوان توفيق للمطالبة ببطلان عقد قسمة "شاليهات" مورثة عن والدتها في مدينة رأس سدر، بمحافظة جنوب سيناء.

الدعوى رشوان توفيق الإعلامية هبة رشوان الصادر دائرة المدني أكتوبر ترخيص فيلا

رئيس التحرير

وائل لطفي

محو ثقافة العداء للسياحة

الأكثر قراءة

فعّال.. رابط تسجيل لقاح كورونا مصر عبر موقع وزارة الصحة بالرقم القومي فقط

إصابة 20 تلميذًا بحالة إعياء عقب تناول الوجبة المدرسية فى منشأة القناطر

«مسجل خطر وسيدة».. القصة الكاملة للتسريب المفبرك لإحدى مؤسسات الدولة

بعد قليل.. «الداخلية» تكشف حقيقة «التسريب المفبرك»

سُكر ورعونة وإهمال.. كريم الهوارى يواجه عقوبة بالسجن 10 سنوات

نظر دعوى بطلان بيع رشوان توفيق فيلا 6 أكتوبر لابنته 29 ديسمبر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

أوديسا الروسى

جمال-أسعد

فساد وسنينه

القس. رفعت فكرى

القس رفعت فكرى يكتب: فى ذكرى الإعلان العالمى لحقوق الإنسان

لواء.حمدى البطران

لواء حمدى البطران يكتب: الفرنسى والجارية.. " ٢ "

لواء. محسن الفحام

كيف تصنع قائدًا

ناهد السيد

الحقيبة السوداء للتعليم

عبدالوهاب داود

فى محبة الأستاذ.. لا تحلموا بتجاوز نجيب محفوظ

وجيه أمين عبدالعزيز

لهذه الأسباب يجب إعادة النظر فى "الطلاق الشفوى"

صور

منتخب مصر يتأهل لنصف نهائي كأس العرب بالفوز على الأردن

مباراة مصر والأردن في ربع نهائي كأس العرب

مباراة الصدارة.. تعادل مصر والجزائر في صور

محطة تل أبيب

المزيد

«بنك إسرائيل» يلغى تدابير التيسير الائتمانى المرتبطة بكورونا

وصل رئيس الوزراء الإسرائيلى إلى الإمارات فى أول زيارة له

فلسطين تطالب المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لتجمد التوسع الاستيطاني