خطاب عاجل من التعليم بشأن استعدادات امتحان الفصل الدراسى الأول لطلاب الإعدادية

أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، فاكس لجميع الإدارات التعليمية بشأن الاستعدادات الجارية لعقد امتحان الفصل الدراسي الأول لطلاب الشهادة الإعدادية العامة للعام الدراسي 2021-2022.

ووجهت بالتنبيه المشدد على المدارس الإعدادية الالتزام بتنفيذ الآتي:

- التنبيه على جميع طلاب الشهادة الإعدادية بتسجيل الاستمارة الإلكترونية للتقدم للامتحان للعام 2021-2022 من خلال الرابط التالي

Moe_register.emis.gov.eg

وذلك بعد التأكد من صحة البيانات المسجلة لهم على قاعدة البيانات، وفي حالة وجود أي أخطاء تقوم المدرسة بإجراء التعديلات اللازمة فورا من خلال الاستمارة الإلكترونية للطلاب.

- يبدأ التسجيل من خلال الموقع الإلكتروني باستخدام البريد الموحد للطلاب، وذلك بداية من يوم 12 ديسمبر حتى يوم 20 ديسمبر.

وشددت على ضرورة قيام المدرسة بمراجعة استمارة التقدم التي تم تسجيلها عن طريق الطلاب والتأكد من صحتها، وخاصة الصور الشخصية للطالب، وأن تكون جميع البيانات مطابقة تماما لشهادة الميلاد الإلكترونية.

- تجميع الاستمارات داخل المدرسة المقيد بها الطالب ومعها 4 صور شخصية لكل طالب خلفية بيضاء على أن تكون نفس الصورة بالاستمارة الإلكترونية.

- يرفق 2 صورة شهادة ميلاد معتمدة طبق الأصل.

- تجميع إيصالات المصروفات ورسوم الامتحان مجمعة في ظرف خاص بها لكل مدرسة، ويتم طباعة كشوف 12د الإلكترونية بعد الانتهاء من التسجيل الإلكتروني ويتم اعتمادها وختمها.