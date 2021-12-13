الإثنين 13 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

رفع 60 طن مخلفات وإصلاح كسر بماسورة مياه في المنيا

حملات نظافة وصيانة
حملات نظافة وصيانة الإنارة بقري المنيا

واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا أعمال النظافة ورفع المخلفات والقمامة والأتربة والتراكمات الصلبة والأتربة وقامت برفع 60 طن مخلفات ونقلها للظهير الصحراوي الغربي، كما قامت بصيانة 10 كشافات إنارة وإصلاح كسر بماسورة مياه بقرية البرجاية.

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وقال محمد رمضان رئيس الوحدة المحلية بقرية البرجاية أن قسم البيئة بالقرية واصل استمرار متابعة أعمال النظافة وقام برفع 30 طن مخلفات وتراكمات بجميع شوارع القرية والقرى التابعة لها ونقلها للمقلب العمومي بالظهير حفاظا على بيئة صحيه خاليه من الأمراض والأوبئة وخاصة كورونا واستكمالا لأعمال الإنارة تم صيانة اعمدة الإنارة وصيانة 10 كشافات كهرباء بشوارع القرية لتيسير حركة سير المواطنين والحفاظ على مظهر وجمال القرية.

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وأضاف رئيس القرية أنه تم متابعة أعمال إصلاح ماسورة مياه امتداد قرية البرجاية فور الإبلاغ عنها وتم رد الشيء لأصله وضخ المياه مرة أخرى.

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وأوضح محمد محمود رئيس الوحدة المحلية بقرية تله باستمرار أعمال النظافة ورفع 30 طن مخلفات وتراكمات من ترعة سرى باشا بصفط وأمام الوحدة الصحية بدمشاو هاشم ومن أمام مدخل دمشاو هاشم ومن الناحية الغربية حفاظا على المظهر الجمالي للقرية والحد من انتشار الأمراض والأوبئة وخاصة كورونا كما واصل قسم الإنارة  بالقرية استمرار أعمال صيانة اعمدة الكهرباء وصيانة الكشافات وتصليح الاعطال لتيسير حركة سير المواطن والحد من انتشار الحوادث ليلا.

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ومن جانبه، أكد الدكتور محمد حلمي رئيس مركز ومدينة المنيا أن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا شدد في توجيهاته وتكليفاته على تفعيل وتكثيف أعمال الصيانة الدورية لخطوط المياه لرفع. المعاناة على المواطنين ومتابعة أعمال النظافة لحماية صحة وسلامة المواطن مشيرا إلي أنه قام  بالتنبيه على رؤساء المجالس المحلية بالقرى بالمرور على شوارع وأروقة القري للتأكد من كفاءة العمل بها واستمرار وتكثيف حملات النظافة.

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المنيا رفع مخلفات صيانة كشافات إصلاح كسر بماسورة مياه بالبرجاية محمد رمضان الدكتور محمد حلمي

رئيس التحرير

وائل لطفي

محو ثقافة العداء للسياحة

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