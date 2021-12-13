تتشاجر مع الرجال لسرقتهم.. النيابة تحيل «نشالة» بالموسكي للجنح

أمرت نيابة الموسكي الجزئية، اليوم الأثنين، إحالة سيدة، إلى محكمة الجنح لاتهامها بسرقة الرجال عقب افتعال مشاجرة معهم .

كانت وحدة مباحث قسم شرطة الموسكى بمديرية أمن القاهرة، قد تمكنت من ضبط إحدى السيدات لها معلومات جنائية، مقيمة بدائرة مركز شرطة شبين القناطر بالقليوبية عقب قيامها بسرقة مبلغ مالي من أحد المواطنين، مقيم بدائرة قسم شرطة الدرب الأحمر بأسلوب «المغافلة» عقب قيامها بافتعال مشاجرة معه.

اعترافات المتهمة

وبتطوير مناقشتها اعترفت بمزاولتها نشاطاً إجرامياً تخصص فى سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب "النشل والمغافلة".

وأقرت بارتكابها 5 حوادث سرقة بذات الأسلوب، وبإرشادها تم ضبط مبلغ مالي من متحصلات وقائع السرقة بمسكنها.

وأقرت بإنفاقها باقى المبالغ المالية المستولى عليها، على متطلباتها الشخصية، وباستدعاء المجنى عليهم اتهموها بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.