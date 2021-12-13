الإثنين 13 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

ضبط 107 مخالفة تموينية خلال حملات مكبرة بدمياط

محافظ دمياط
محافظ دمياط

نفذت مديرية التموين بدمياط، حملات مكثفة على مدار أيام السبت والأحد والإثنين، وذلك في إطار متابعتها الدورية للمنظومة التموينية، تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، بإحكام الرقابة على المخابز والأسواق ومستودعات الغاز ومتابعة حركة السلع.

وأسفرت تلك الحملات عن تحرير ١٠٧ محضر للمخالفين، وذلك بعد رصد مخالفات متعددة منها عدم الإعلان عن أسعار السلع وعدم وجود شهادات صحية، ونقص وزن رغيف الخبز، و إدارة محل بدون ترخيص ورصد حالات غش تجاري.

وتستمر جهود المديرية لملاحقة المخالفين والتأكد من توافر السلع وجودتها وضبط المنظومة التموينية بكافة المناطق.

‏ترأست الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، الاجتماع الثاني لمجلس إدارة الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة، بحضور اللواء بحري وليد عوض، رئيس هيئة ميناء دمياط، وأعضاء مجلس الإدارة.

وتناول الاجتماع استعراض المقترح التصميمي لمشروع صيانة وتطوير مبنى الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بشارع ١٠٩ برأس البر، والمقرر تنفيذه من خلال جهاز تعمير الساحل الشمالي الأوسط التابع للجهاز المركزى للتعمير، وذلك نظرًا لتدهور حالته الإنشائية وعدم وجود أنظمة حماية مدنية به، علاوة على ذلك تطلب تنفيذ أعمال تطويره بما يليق بمكانة المدينة، حيث كان قد وافق المجلس فى جلسته الأولى التي انعقدت يوليو الماضي على مقترح المشروع.

وبحث المحافظ، مع مجلس إدارة الهيئة مقترح تجهيز واستغلال شاطئى العائلات والنخيل برأس البر، وأيضًا مقترح إعادة تشكيل مجلس أمناء لمدينة رأس البر، يختص مهامه دفع العمل بشكل فعَّال للنهوض بالمدينة.

محافظ دمياط محافظة دمياط دمياط تعليم دمياط تموين دمياط

رئيس التحرير

وائل لطفي

محو ثقافة العداء للسياحة

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