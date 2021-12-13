الإثنين 13 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

وكيل التعليم بالوادى الجديد يشارك الملتقى الفكرى «أنا مصرى عصرى» لطلاب الثانوية العامة

الملتقى مدارس السادات
الملتقى مدارس السادات الثانوية العسكرية

شارك الدكتور جمال حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادى الجديد، اليوم الإثنين، فعاليات الملتقى الفكرى لطلاب الثانوية العامة والمقام بمقر مدرسة الخارجة الثانوية بنات، بالتنسيق والتعاون مع إدارة المدرسة وأسرة التربية الأجتماعية ووكيل الأنشطة بالمدرسة وتحت عنوان انا مصرى عصرى.

يأتى ذلك فى إطار الحرص على إتاحة الفرص أمام المكاتب التنفيذية للمرحلة الثانوية  لعرض الآراء والمقترحات وطرح المشكلات التى تواجههم.

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الملتقى مدارس السادات الثانوية العسكرية

وشارك بالملتقى مدارس السادات الثانوية العسكرية، الخارجة الثانوية بنين، الشعراوى الثانوية للبنات، مدرسة المروة التجارية.

وخلال اللقاء استمع وكيل التعليم بالمحافظة لعرض مجموعة من المقترحات والآراء المقدمة من الطلاب، مؤكدًا على بحث كافة المقترحات و تذليل كافة العقبات التى قد تؤرق أذهانهم.

وأشار وكيل التعليم بالمحافظة إلى الدور الهام للاتحادات الطلابية والمكاتب التنفيذية، والتي تعد القناة الشرعية أمام الطلاب للتعبير عن أفكارهم وآرائهم ، وممارسة الديمقراطية بكل نزاهة وشفافية فضلًا عن مساعدتهم فى حل مشكلاتهم مما له أبلغ الأثر فى بناء شخصيتهم وصقل وتنمية مهاراتهم.

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الملتقى مدارس السادات الثانوية العسكرية

وفي سياق متصل، شهد الدكتور جمال حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادى الجديد، فعاليات ندوة تثقيفية صحية لتلاميذ بلاط الجديدة الإبتدائية خلال زيارته للمدرسة اليوم بمرافقة مدير الإدارة التعليمية وإدارة الإتصال السياسى بالمديرية.

يأتى ذلك ضمن خطة التثقيف الصحى داخل المنشآت التعليمية بالتعاون مع قطاع الصحة بالوادى الجديد، بحضور مدير إدارة بلاط التعليمية وإدارة الإتصال السياسى بالمديرية.

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الملتقى مدارس السادات الثانوية العسكرية

وأوضح وكيل التعليم بالمحافظة، أن هدف البرنامج توجيه النصائح والإرشادات اللازمة للطلاب وطرق الوقاية للعديد من المشكلات الصحية التى تواجه البعض فضلا عن مجابهة فيروس كورونا المستجد ومنع إنتشار العدوى ، والموضوعات الصحية الهامة حيث شهدت الندوة اليوم معلومات هامة عن الحملة القومية التطعيم ضد  شلل الأطفال.

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الملتقى مدارس السادات الثانوية العسكرية

حاضر بالندوة الدكتور صلاح محمد على مدير الإدارة الصحية ببلاط  و تضمنت الندوة  حملة شلل الأطفال  والتوعية بضرورة تلقى الأطفال التطعيم لرفع مناعة الأطفال ضد المرض والحفاظ على جميع الأطفال على أرض مصر وتطرق الحديث حول  صحة الفم والاسنان والتنمر وفيروس كوروناالاجراءات الاحترازية والوقاية من  فيروس كورونا وطرق التعامل الآمن لمنع انتشار العدوى.

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الملتقى مدارس السادات الثانوية العسكرية

 

شارك وكيل وزارة التربية والتعليم الوادي الجديد فعاليات الملتقى الفكرى لطلاب الثانوية العامة انا مصرى عصرى تذليل كافة العقبات

رئيس التحرير

وائل لطفي

محو ثقافة العداء للسياحة

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