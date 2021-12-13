لماذا يجب إبعاد الأطفال عن التلفاز والهاتف؟

تلجأ الكثير من الأمهات إلى ترك أطفالهم أمام التليفزيون والهاتف، لكن هذه الامور تؤذي الأطفال ومن الممكن إصابة الطفل بالتوحد وعدم الرغبة في التواصل مع العالم.

كيف يمكن أن تقصي على هذه العادة الخطرة؟

بحسب الموقع فإنه يجب على الآباء توجيه أنظار أطفالهم إلى اهتمامات مختلفة، كي يبعدون الشاشات، لاسيما التلفاز من حسابتهم، ومن هذه الأمور الذي ذكرها parentune.

الاستيقاظ مبكرًا

يجب أن تستيقظ مبكرًا من أجل أن تدفع الأطفال الصغار إلى هذه العادة الجيدة أيضًا، ويمكن الخروج إلى الهواء الطلق في الساعات الأولى من اليوم، وقضاء رياضات مختلفة مثل الجري والمشي، وهنا يتمكن الطفل من قضاء وقت لطيف بعيدًا عن الشاشات، كما أنه يبذل مجهود كبير، يجعله يخلد إلى النوم في مواعيد مبكرة.

اجعلهم يشاهدون البرامج المفيدة وليس التلفزيون بشكل عام

قم بالحد من محتوى الرسوم الكرتونية المخدرة للعقل، وبدلًا منها، اجلسوا معًا لمشاهدة فيلم وثائقي أو فيلم قصير حول الأمور التي يهتم بها مثل الحيوانات، الفضاء، الآلات، والعلوم الطبية وما إلى ذلك، حيث يمكن أن تصنع المتعة من هذا النوع من مشاهدة التلفزيون.

خصص وقتًا لأطفالك

يمكن أن تنتظر الأعمال المنزلية والتنظيف، لكن لا يمكن تأجيل المخاطر التي تصيب الطفل جراء مشاهدة التلفاز، قم بمحاولة المشاركة بنفسك أو على الأقل البدء في نشاط مثل لعبة لوحية أو لغز وما إلى ذلك، حيث يحتاج الأطفال إلى شراكة من أجل التخلص من الملل، فكن أنت هذا الشريك.