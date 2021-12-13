حبس عاطل لحيازته 150 طربة حشيش للاتجار بها فى الإسكندرية

قررت نيابة الرمل أول بالإسكندرية، حبس عاطل 4 أيام علي ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بحيازة 150 طربة حشيش بقصد الاتجار بالمخدرات، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ على المضبوطات وإرسالها إلى المعمل الكيماوي للفحص.

تلقى اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، يفيد بورود معلومات سرية بقيام عاطل، له معلومات جنائية مسجلة، مقيم بمحافظة الإسماعيلية، بمزاولة نشاط إجرامي في الاتجار بمخدر الحشيش متخذًا دائرة قسم شرطة الرمل أول مسرحاً في ذلك.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وبالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطنى والأمن العام، ومديرية أمن الإسكندرية، وعمل كمين عقب تقنين الإجراءات وألقي القبض عليه، وبتفتيشه عثر بحوزته علي 150 طربة لمخدر الحشيش وزنت 15 كيلو جراما ومبلغ مالي وهاتف محمول وبمواجهته أيدا ما جاء بالتحريات وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة 1٫500٫000 واحد مليون وخمسمائة ألف جنيه تقريباً، تحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيقات.