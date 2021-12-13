الإثنين 13 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تحرير 265 مخالفة تموينية في حملة على الأسواق والمخابز البلدية بالمنيا

حملة على الأسواق
حملة على الأسواق

أعلنت مديرية التموين بمحافظة المنيا، عن ضبط وتحرير 265 مخالفة متنوعة خلال الحملات الرقابية والتفتيشية التي تنظمها المديرية علي الأسواق والمحلات التجارية والمخابز البلدية ومحطات بيع المواد البترولية  بالتعاون مع الجهات المعنية بهدف إحكام الرقابة على كافة السلع والمواد الغذائية والتأكد من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

قال الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بمحافظة المنيا، أنه تم خلال الحملات ضبط 265 مخالفة تموينية لمخابز بلدية تنوعت ما بين 82 مخالفة إنتاج خبز ناقص الوزن و25 إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات و5 محاضر عدم وجود سجل زيارات و3 عدم وجود ميزان حساس و3 توقف عن الإنتاج ومحضر واحد تصرف في الحصة اليومية و2 محضر عدم وجود شهادة صحية و144 محضر متنوع وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض علي النيابة العامة لمباشرة التحقيقات

وأكد وكيل وزارة التموين أن هذه الحملات تأتي في إطار تنفيذ توجيهات اللواء اسامة القاضي محافظ المنيا ، بتكثيف الحملات المرورية على المخابز البلدية المدعمة والأسواق، والمحلات التجارية والتصدي بكل حسم وحزم للمخالفين من خلال اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم.

 وأوضح وكيل وزارة التموين بالمحافظة أن هذه الحملات تأتي بالتعاون مع الجهات المعنية مثل مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك والصحة والطب البيطري وتتم بصفة يومية بجميع مراكز المحافظة التسع من خلال الإدارات التموينية وذلك لضبط الحالة التموينية والأسعار والتأكد من صحة وسلامة المعروض من السلع الغذائية حرصا علي حياة وأرواح المواطنين والتأكد من توافر كافة السلع والقضاء علي ظاهرة الغش وضبط جميع المخالفين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم.

وأشار وكيل وزارة التموين إلي واستمرار المرور الدوري المكثف علي المخابز الاسواق ومحطات المواد البترولية ومصانع تعبئة الغاز فى جميع مراكز المحافظة.

تموين المنيا ضبط مخالفات متنوعة حملة علي الأسواق والمخابز البلدية اللواء اسامة القاضي الدكتور محمود يوسف

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وائل لطفي

محو ثقافة العداء للسياحة

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