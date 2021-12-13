الإثنين 13 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

رئيس مجلس الشيوخ يستقبل سفيرة النرويج بالقاهرة

رئيس مجلس الشيوخ
رئيس مجلس الشيوخ

استقبل المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ بمكتبه صباح اليوم، هيلدا  كليمتسدال، سفيرة النرويج بالقاهرة.

في بداية اللقاء، رحب المستشار "عبد الرازق" بهذه الزيارة، معربًا عن سعادته البالغة بها؛ مشيدًا بالعلاقات التاريخية المتميزة بين البلدين آملًا أن تكون هناك خطوات في المجال السياسي تتماشى وتتناسب مع هذه العلاقات في الفترة القادمة.

من جانبها، قدمت السفيرة الشكر لرئيس المجلس على حسن الاستضافة مؤكدة سعيها خلال وجودها فى مصر على تعزيز التعاون بين البلدين.

وأشادت "هيلدا" بالتطور الذي تشهده مصر حاليًا في كافة المجالات معربة عن أملها في تعزيز التعاون مع مصر في العديد من المجالات وأهمها ما يتعلق بالمناخ وإنتاج الطاقة المتجددة، الهيدروجين الأخضر والاستزراع السمكي.

كما أشادت بإنجازات مصر في مجال حقوق الإنسان وإلغاء قانون الطوارئ.

وأعربت السفيرة عن تقديرها لدور مصر وجهودها في دعم استقرار المنطقة ودورها في حل القضية  الفلسطينية - الإسرائيلية.

وشدد "عبد الرازق" على أهمية الحوار والمفاوضات فى حل القضيتين الليبية والسودانية وفق إحكام القانون الدولي، آملًا دعم النرويج لمصر في ظل رئاستها لمجلس الأمن في الفترة القادمة.

كما أكد التزام مصر بالمعايير الإنسانية والدولية فيما يختص بمجال حقوق الإنسان وبالرغم من تعرضها مؤخرًا لبعض أعمال الإرهاب إلا أنها رفضت استخدام قانون الطوارئ أو أية قوانين استثنائية وتمت المحاكمات وفق القوانين الطبيعية.

وفي نهاية اللقاء، أهدى "عبد الرازق" درع المجلس للسفيرة النرويجية، متمنيًا لها التوفيق والنجاح في مهمتها في مصر.

حضر اللقاء المستشار محمود عتمان، أمين عام المجلس والمستشارة نهى سمير ممثلة وزارة الخارجية.

المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ سفيرة النرويج سفيرة النرويج بالقاهرة مجلس الشيوخ

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