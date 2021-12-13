الإثنين 13 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«البيطريين» تعلن عن أوراق الترشيح لانتخابات التجديد النصفي

خالد سليم نقيب البيطريين
خالد سليم نقيب البيطريين

أعلنت النقابة العامة للأطباء البيطريين، عن أوراق الترشح بانتخابات التجديد النصفي لعضوية مجلس النقابة العامة وفرعية قنا.

 وقد جاءت تفاصيل الأوراق كالتالي: 

- ملء بيانات استمارة الترشح للانتخابات، والموضح بها بيانات المرشح والموقع الراغب الترشح عليه "رئيس - عضو فوق السن فرعي - عضو تحت السن فرعي - عضو جمهورية فوق السن - عضو جمهورية تحت السن - عضو قطاع".
- صورة بطاقة الرقم القومى. 
- صورة كارنيه النقابة سارى. 
- عدد 2 صورة شخصية حديثة.
- أن يكون مقيداً بالنقابة الفرعية بموجب شهادة تفيد ذلك خاصة بـ"القطاع وفرعية قنا".
- صحيفة الحالة الجنائية سارية.
- أن يكون مُسدداً لاشتراكات النقابة العامة حتى نهاية عام 2021. 
- إفادة أو شهادة من جهة العمل حديثة سارية لمدة شهر ثابت فيها أن الطبيب مازال يعمل بهذه الجهة، على أن تكون معتمدة بخاتم الجهة التى يعمل بها، وذلك للأطباء العاملين بالحكومة فقط، لمرشحى "القطاع والفرعية".
- إفادة من جهة العمل للعاملين بالقطاع الخاص او إقرار من الطبيب البيطري الحر بأنه لا يعمل لدى أي جهه حكومية أو خاصة لمرشحي "القطاع - الفرعية".


وكان مجلس النقابة العامة للأطباء البيطريين، تشكيل لجنة تشكيل لجنة تلقى طلبات الترشح بانتخابات التجديد النصفى لعضوية مجلس النقابة العامة، ومجلس النقابة الفرعية بقنا، والتى تضم كل من الدكتورة ياسمين أبو الخير وكيل مجلس النقابة العامة، الدكتور محمد سامى أحمد حجازى أمين الصندوق المساعد للنقابة العامة، الدكتور محمد أشرف عويس عضو مجلس النقابة العامة.
وجاء التشكيل تنفيذا لقرار مجلس النقابة العامة للأطباء البيطريين بجلسته المنعقد فى 30 نوفمبر 2021، بشأن فتح باب الترشح لانتخابات التجديد النصفى للنقابة العامة، ومجلس النقابة الفرعية بقنا، يوم السبت 18 /12/2021.
ومن المقرر أن يستمر تلقى طلبات الترشح لمدة 10 أيام متصلة بدءا من العاشرة صباحا وحتى الرابعة مساء بمقر النقابة العامة بجاردن سيتى، وتنتهى يوم الاثنين الموافق 27/12/2021، مضافا إليها 3 أيام عمل لتلقي الطلبات الواردة بالبريد.

البيطريين تعلن أوراق التسريح لانتخابات التجديد

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