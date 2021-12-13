«الصحة»: ضبط وإعدام 1139 طن أغذية فاسدة خلال نوفمبر

أعلنت وزارة الصحة والسكان، ضبط وإعدام 1139 طن و413 كيلو جرام أغذية متنوعة، و 79 ألف و467 لتر من العصائر والمياه المعبأة غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، على مستوى محافظات الجمهورية خلال شهر نوفمبر الماضي 2021.

وأشار الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى أن تلك الحملات تأتي ضمن الحملات الدورية المكثفة التي تشنها الإدارة العامة لمراقبة الأغذية على المنشآت الغذائية، حرصًا من الوزارة على صحة وسلامة المواطنين ولضمان حصولهم على غذاء آمن وصحي.

ومن جانبه، أوضح الدكتور علاء عيد، رئيس قطاع الطب الوقائي، أنه تم المرور على 15 ألف و451 منشأة غذائية للتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية الواجب توافرها، مشيراً إلى إعدام 529 طن و869 كيلو جرام من الأغذية المتنوعة، و12 ألف و916 لتر من العصائر والمياه المعبأة غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.

وأضاف "عيد" أنه تم ضبط 609 طن و544 كيلوجراماً من الأغذية المتنوعة و66 ألف و551 لتر من العصائر والمياه المعبأة للشك في صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، حيث تم سحب 29 ألف و741 عينة من المواد الخام للأغذية المتنوعة للوقوف على مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي وإرسالها للتحليل بمعرفة المعامل المركزية والإقليمية التابعة لوزارة الصحة.

ولفت "عيد" إلى تحرير 11 ألف و166 محضر حيال المخالفات التي تم رصدها خلال المرور طبقاً للقرارات والقوانين الوزارية المتبعة في هذا الشأن، كما تم إيقاف تشغيل 1767 منشأة غذائية لمخالفتها الاشتراطات الصحية الواجب توافرها، مؤكداً استمرار الرقابة الدورية على المنشآت الغذائية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.