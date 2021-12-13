برلماني: رعاية الرئيس السيسي لأهل القرآن تتجلى في إقامة مسابقتها العالمية بمصر

أكد النائب محمود الشامى، عضو مجلس النواب، أن رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى لأهل القرآن تتجلى فى أعظم وأفضل صورها فى إقامة المسابقة العالمية للقرآن الكريم على أرض مصر وبمشاركة العديد من مختلف دول العالم.

ووجه "الشامى" فى بيان له أصدره اليوم التحية والتقدير للدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف ورئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية على التنظيم الرائع للمسابقة العالمية للقرآن الكريم الثامنة والعشرين، وهى المسابقة التي تجريها وزارة الأوقاف، وتقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتحمل هذا العام اسم الشيخ محمد صديق المنشاوى مشيداً بالاداء الرائع والمنافسة الشديدة فيما بين المتسابقين فى هذه المسابقة العالمية حفظاً وتلاوة وتفسيراً وفهماً للقرآن الكريم وأيضاً بالمستوى الكبير لهئية التحكيم من الأساتذة الكبار فى علوم الدين والتفسير والفهم المستنير للقرآن الكريم.

وقال النائب محمود الشامى إن الله سبحانه وتعالى إذا كان قد اختص مكة المكرمة بدولة المملكة العربية السعودية بإنزال الوحي على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فإن الله عز وجل حبا واختص مصر بتلاوة القرآن الكريم واختص المولى عز وجل أهل مصر بحناجر قوية وقراء عظام إذا من أمثال الشيخ محمد صديق المنشاوي والشيخ مصطفى اسماعيل والشيخ محمد رفعت والشيخ خليل الحصري، والشيخ عبد الباسط عبد الصمد وامتدت مسيرة القراء المصريين العظام من خلال رعاية مصر الى أطفالنا وبناتنا الصغار أصحاب الاصوات رفيعة المستوى مع فهمهم العميق لفهم معانى القرآن الكريم وحرص وزارة الاوقاف على اقامة العديد من المسابقات المحلية لحفظة القرآن الكريم على مختلف المستويات المحلية فى جميع المحافظات والمدن والمراكز والأحياء والقرى على مستوى الجمهورية وابتكار فكرة الأسر القرآنية إضافة إلى المسابقات الإقليمية والعالمية.

وانطلقت ، السبت، المسابقة العالمية للقرآن الكريم برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وبمشاركة ٧٤ متسابقا من ٤٢ دولة، وذلك في ضوء الدور الريادي لمصر في خدمة القرآن الكريم وإكرام أهله وحفظته.

وخصصت الوزارة أكثر من مليون جنيه جوائز لهذه المسابقة، كما خصصت مليونا آخر لمسابقة رمضان المحلية لحفظ القرآن الكريم ومليونا ثالثا لدعم معاشات نقابة القراء، خدمة للقرآن الكريم وإكرامًا لحفظته أهل الله وخاصته.

وتضمنت المسابقة لأول مرة فرعًا خاصًّا لحفظ القرآن الكريم وتفسيره كاملا للأئم ، كما تركز على فهم المقاصد العامة للقرآن الكريم، وأن الوزارة ستعقد عددًا من الفعاليات والمحاضرات التثقيفية على هامش المسابقة.