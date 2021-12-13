الإثنين 13 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

برلماني يطالب بتفعيل دور مركز تحديث الصناعة

النائب أيمن محسب
النائب أيمن محسب

تقدم الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجه لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ووزيرة الصناعة والتجارة الدكتورة نيفين جامع، بشأن إعادة تفعيل دور مركز تحديث الصناعة، قائلًا: "دوره غير ملموس فى واحد من أهم القطاعات".

وأوضح محسب، في طلبه، أن مركز تحديث الصناعة معنى بتقديم الدعم الفني للمصانع وتقديم البرامج التدريبية المطلوبة ودعم الصناعة بمختلف القطاعات والتوجهات مما يعني أن دوره هام خلال الفترة المقبلة مع الحراك الصناعي الذي نشهده خلال السنوات الأخيرة.

وتابع عضو مجلس النواب: "ليس من المعقول أن يكون هناك اهتمام من قِبَل القيادة السياسية بملف الصناعة لما تمثله من أهمية على الاقتصاد الرسمى للدولة، ويعد بمثابة قاطرة التنمية الاقتصادية وأحد أهم الدعائم لتحقيق الاستقرار الاجتماعي من خلال توفير فرص العمل، وتشغيل الشباب، وزيادة دخل المواطنين، وتحسين مستوى معيشتهم، فيجب أن تكون الخطوات على الأرض ترجمة لخطة التنمية وما تصبو إليه الدولة".

وطالب عضو مجلس النواب بتفعيل دور المركز لدعم المؤسسات الصناعية، وتوفير بيئة أعمال مواتية للقطاع الصناعي، وذلك تنسيقًا مع وزارة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وكذلك المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بما يضمن تحقيق الهدف الذي تأسس من أجله.

يُذكر أنه تم تأسيس مركز تحديث الصناعة (IMC) بمرسوم رئاسي في ديسمبر 2000 لإعطاء قوة دفع لصناعة مصرية حديثة، حيوية، تنافسية ومستدامة.

ويهدف ذلك إلى دعم المؤسسات الصناعية، وتوفير بيئة أعمال مواتية للقطاع الصناعي، وذلك بالتنسيق مع وزارة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وكذلك المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، كما يستهدف المركز تنسيق الجهود الداعمة لقطاع الصناعة الوطني. 

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