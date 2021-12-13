في ذكرى صاحبة أجمل عيون.. ما هو المرض الذي تسبب في وفاة زبيدة ثروت؟

يحل علينا اليوم 13 ديسمبر ذكرى رحيل الفنانة القديرة زبيدة ثروت صاحبة أجمل عيون في السينما المصرية، والتي ولدت في محافظة الإسكندرية لعائلة ملكية، وقد دخلت الفن بالصدفة بعد عملها في المحاماة، ورحلت في مثل هذا اليوم تركت لنا مجموعة كبيرة من الأعمال الفنية، وقد رحلت بعد صراع مع مرض سرطان الرئة.

ونرصد في التقرير التالي ووفقًا لموقع “mayo clinic” أبرز الأعراض والأسباب لمرض سرطان الرئة.

أعراض سرطان الرئة:

سعال جديد لا يزول.

سعال الدم ولو بكمية قليلة.

ضيق في التنفس.

ألم الصدر.

بحة في الصوت.

فقدان الوزن دون محاولة.

آلام العظام.

صداع الرأس.

عوامل الخطر للإصابة بسرطان الرئة

التدخين: يزداد خطر الإصابة بسرطان الرئة مع زيادة عدد السجائر التي تدخنها كل يوم وعدد سنوات التدخين يمكن للإقلاع عن التدخين في أي عمر أن يقلل بشكل كبير من خطر الإصابة بسرطان الرئة.

التعرض للتدخين السلبي: حتى إذا كنت لا تدخن، فإن خطر الإصابة بسرطان الرئة يزيد إذا تعرضت للتدخين السلبي.

العلاج الإشعاعي السابق: إذا خضعت للعلاج الإشعاعي للصدر من أجل نوع آخر من السرطان ، فقد تكون أكثر عرضة للإصابة بسرطان الرئة.

التعرض لغاز الرادون: ينتج الرادون عن طريق التحلل الطبيعي لليورانيوم في التربة والصخور والماء والذي يصبح في النهاية جزءًا من الهواء الذي تتنفسه، يمكن أن تتراكم مستويات غير آمنة من الرادون في أي مبنى ، بما في ذلك المنازل.

التعرض للأسبستوس والمواد المسرطنة الأخرى: يمكن أن يؤدي التعرض في مكان العمل للأسبستوس والمواد الأخرى المعروفة بأنها تسبب السرطان - مثل الزرنيخ والكروم والنيكل - إلى زيادة خطر الإصابة بسرطان الرئة ، خاصة إذا كنت مدخنًا.

تاريخ عائلي للإصابة بسرطان الرئة:الأشخاص الذين لديهم والد أو أخ أو طفل مصاب بسرطان الرئة لديهم مخاطر متزايدة للإصابة بهذا المرض.

الوقاية من سرطان الرئة

لا توجد طريقة مؤكدة للوقاية من سرطان الرئة ، ولكن يمكنك تقليل المخاطر إذا كنت:

لا تدخن: إذا لم تدخن أبدًا ، فلا تبدأ تحدث إلى أطفالك حول عدم التدخين حتى يتمكنوا من فهم كيفية تجنب عامل الخطر الرئيسي لسرطان الرئة.

تجنب التدخين السلبي:إذا كنت تعيش أو تعمل مع مدخن ، فحثه على الإقلاع عن التدخين اطلب منه على الأقل التدخين في الخارج. تجنب الأماكن التي يدخن فيها الناس ، مثل الحانات والمطاعم ، وابحث عن خيارات خالية من التدخين.

اختبر منزلك لغاز الرادون: افحص مستويات الرادون في منزلك ، خاصةً إذا كنت تعيش في منطقة يُعرف أن الرادون يمثل مشكلة فيها يمكن معالجة مستويات الرادون العالية لجعل منزلك أكثر أمانًا.

تجنب المواد المسرطنة في العمل: اتخذ الاحتياطات اللازمة لحماية نفسك من التعرض للمواد الكيميائية السامة في العمل.

تناول نظامًا غذائيًا مليئًا بالفواكه والخضروات:اختر نظامًا غذائيًا صحيًا يحتوي على مجموعة متنوعة من الفواكه والخضروات مصادر الغذاء من الفيتامينات والعناصر الغذائية هي الأفضل تجنب تناول جرعات كبيرة من الفيتامينات على شكل أقراص لأنها قد تكون ضارة.

تمرن معظم أيام الأسبوع: إذا كنت لا تمارس الرياضة بانتظام، ابدأ ببطء حاول ممارسة الرياضة معظم أيام الأسبوع.