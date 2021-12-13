مواعيد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2021 للعاملين بوزارة التربية والتعليم

مواعيد صرف مرتبات شهر ديسمبر ٢٠٢١ للعاملين بوزارة التربية والتعليم تستحوذ على نسب مشاهدة عالية عبر محرك البحث العالمي جوجل خلال الساعات القليلة الماضية، لذلك يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير مواعيد الصرف وفقا للكتاب الدوري الذي اعتمدته وزارة المالية وجدول صرف رواتب موظفي الدولة الذي أرسل للوزرات والهيئات الحكومية بمختلف المحافظات.

مواعيد صرف مرتبات شهر ديسمبر ٢٠٢١ للعاملين بوزارة التربية والتعليم

وفقا للكتاب الدوري الربع سنوي الذي تصدره وزارة المالية إثر إجراءات مكافحة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 فإن مواعيد صرف موظفي وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني سيكون يوم 23 ديسمبر الجاري حيث يتم صرف مرتبات كافة العاملين بمديريات التربية والتعليم في جميع المحافظات وذلك لضمان عدو التزاحم حول ماكينات الصرف الآلي للبنوك لتجنب انتشار العدوى بين الموظفين خاصة كبار السن منهم وأصحاب الأمراض المزمنة الموضوعين ضمن قائمة الأكثر تعرضا للعدوى التي أصدرتها منظمة الصحة العالمية بسبب قلة مناعتهم و ضعف بنيتهم.

جدول مواعيد صرف مرتبي موظفي الدولة

حددت وزارة المالية مواعيد صرف مرتبات الموظفين والعاملين بالجهاز الإداري للدولة والبالغ عددهم قرابة 6 ملايين موظف وخصصت الفترة من ( 23- 27) لصرف مرتبات الموظفين بجميع محافظات الجمهورية، وذلك للحد من التزاحم حول ماكينات الصرف الآلي للبنوك atm حيث يتم صرف رواتب موظفي قرابة 33 هيئة ومصلحة ووزارة يوم 23 ديسمبر و صرف رواتب 20 وزارة وهيئة ومصالحة حكومية يوم 24 ديسمبر وصرف رواتب موظفي 17 وزارة وهيئة ومصلحة حكومية يوم 25 ديسمبر فيما تم تخصيص يومي 26 و 27 ديسمبر لصرف رواتب المتخلفين عن الصرف في المواعيد المحددة لهم وباقي الهيئات الحكومية.

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