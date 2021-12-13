الإثنين 13 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الصين تسجل 101 إصابة جديدة بفيروس كورونا

كورونا في الصين
كورونا في الصين

أعلنت اللجنة الوطنية  للصحة في الصين اليوم الاثنين تسجيل 101إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم الأحد ارتفاعا من 75 إصابة في اليوم السابق.
 

وذكر بيان من اللجنة أن 80 من الإصابات الجديدة انتقلت إليها العدوى محليا، مقارنة مع 49 قبل يوم.
 

وسجلت الصين أيضا 17 إصابة جديدة لم تظهر عليها أعراض نزولا من 20 إصابة قبل يوم. ولا تصنف الصين تلك الحالات على أنها إصابات مؤكدة.
 

وذكرت اللجنة أن بر‭ ‬الصين الرئيسي سجل حتى الآن 99780 إصابة مؤكدة وظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4636.

 

وعلى صعيد آخر، أعلنت إدارة مكافحة الأمراض في الصين، أن نسبة السكان الذين تم تطعيمهم ضد فيروس كورونا بشكل كامل بلغت 82.5%.

 

وقال نائب رئيس إدارة مكافحة الأمراض باللجنة الحكومية للصحة، وو ليانيو، بحسب ما نقلت وكالة "نوفوستي" الروسية، إنه حتى 10 ديسمبر الجاري، تم تطعيم مليار و162.490.000 شخص بشكل كامل، مضيفًا أن نسبة السكان الذين تم تطعيمهم بلغت 82.5%.

 

كذلك أعلن ليانيو أن نحو 120.6 مليون تلقوا جرعة ثالثة معززة من اللقاح.

 

و كان آخر الإحصاءات السكانية التي أجرتها السلطات الصينية، أظهرت أن عدد سكان البلاد تجاوز 1.4 مليار نسمة.

 

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض “الحمى والسعال وضيق النفس”، أما الآلام العضلية وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

 

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس، وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

 

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