برلمانى إيرانى: مبيعاتنا الحالية بلغت 1.2 مليون برميل نفط یومیا

قال عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، مجتبى ذوالنوري، إن مبيعات بلاده الحالية من النفط بلغت 1.2 مليون برميل یومیا.

وأشار النائب الإيراني إلى أن "الارتفاع الأخير في أسعار صرف الدولار لم يكن نتيجة نقص العملة في الأسواق، بل جاء بسبب الأجواء النفسية التي خلفتها تجربة المفاوضات في الحكومة السابقة".

وأضاف: "نحن نبيع الآن 1.2 مليون برميل من النفط يوميا، بينما لم تتخط مبيعاتنا بعام 2019 في حكومة روحاني مئة ألف برميل. بالنظر إلى هذه الأرقام لا أتوقع أن نذهب نحو الأسوأ".

وعلى صعيد آخر، أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، عن تسجيل 78 حالة وفاة و 3228 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وذكرت الوزارة اليوم، أن إجمالي عدد إصابات كورونا في البلاد تجاوز ستة ملايين و147 ألف حالة.

وأوضحت العلاقات العامة في وزارة الصحة والعلاج الطبي أن إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في الجمهورية الإسلامية قد ارتفع إلى 130524 حالة وفاة.

وأشارت إلى أن عدد المتعافين تجاوز خمسة ملايين و950 ألف حالة، وفقًا لما أوردته وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية (إرنا).

وتراجعت أعداد الوفيات والإصابات بالبلاد خلال الأسابيع الماضية، وأرجع خبراء الصحة الأمر إلى وصول لقاحات من الخارج وتطوير لقاحات في الداخل.

ويذكر أنه ذكرت وزارة الصحة الإيرانية، السبت، في بيان أن هناك مؤشرات على تراجع طفيف فى وضع فيروس كورونا.

وأضافت الوزارة أنه على الرغم من أن عدد حالات الإصابة، ما زال مرتفعًا نسبيًا، بسبب سلالة "دلتا" لفيروس كورونا، فإنه يمثل تحسنًا كبيرًا في الوضع، خلال الأسابيع الأربعة الماضية.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.